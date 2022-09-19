الامارات | مشروبات وأغذية قد تضعف مفعول الأدوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت مديرة معهد فيليب كليه لعلم الأدوية السريرية في مستشفى جامعة هيليوس في فوبرتال بألمانيا، البروفيسورة بيترا تورمان، من أن بعض الأغذية قد تؤثر سلباً في مفعول بعض الأدوية، فعلى سبيل المثال، قد يؤثر تناول الجريب فروت سلباً في مفعول حاصرات قنوات الكالسيوم، التي تُستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وعقار الربو «الثيوفيلين».

وأضافت أن «المواد المرة في الجريب فروت يمكن أن تُضعف تأثير الإنزيمات، ومن ثم تفكيك المواد الفعالة في الكبد، ما يؤدي إلى زيادة مفعول المواد الفعالة في الجسم، ومن ثم تصبح الجرعة زائدة عن الحد».

وأكدت تورمان أن «تناول العرقسوس بكميات كبيرة يمكن أن يؤثر بالسلب قي مفعول الأدوية الخافضة لضغط الدم.

كما أن منتجات الألبان تتعارض مع المواد الفعالة من مجموعة (التتراسيكلين)، إذ قد يمنع الكالسيوم الموجود في منتجات الألبان امتصاص الجسم للمواد الفعالة.

وإضافة إلى ذلك، يؤدي تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة والكولا مع بعض الأدوية، مثل الفلوروكينولونات يؤدي إلى الأرق ويسرّع ضربات القلب.