الامارات | حلم «إيسا».. رائد فضاء أوروبي على القمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد رئيس وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا)، جوزيف أشباخر، أنه لايزال عازماً على رؤية رائد فضاء أوروبي على سطح القمر خلال العقد الجاري.

وتوقع أن الإمكانات الاقتصادية للقمر ستصبح واضحة فقط خلال العقد المقبل، وقال: «نحن فقط في بداية الاستخدام المستدام للقمر من أجل مشروعاتنا حتى هذه اللحظة». وفي حين أنه أقر بأن نطاق الإمكانات الاقتصادية للقمر لايزال غير واضح، قال أشباخر إنه «مقتنع شخصياً بأن ذلك سيكون مفيداً».