الامارات | انحراف إبهام القدم.. غالباً ما يصيب صاحبات «الكعب العالي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت أخصائية جراحة العظام الألمانية، البروفيسورة دافني - أسيمينيا إشباخ، بأن انحراف إبهام القدم يعني حدوث انحناء غير طبيعي لإصبع القدم الكبير باتجاه أصابع القدم الأخرى، مع تشوّه نسيج العظام والأوتار والعضلات في مشط القدم، كما يبرز رأس عظم المشط داخل القدم.

وأضافت أن «انحراف إبهام القدم غالباً ما يصيب النساء، بسبب ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي»، مشيرة إلى أنه يتسبب في الشعور بالألم أثناء المشي مع الاحمرار والتورم، وبالتالي صعوبة ارتداء الحذاء.

وأشارت البروفيسورة دافني إلى أنه يمكن علاج انحراف إبهام القدم، من خلال تطبيقات تقويم العظام، مثل فواصل أصابع القدم الجيلاتينية والجبيرة، كما يمكن في بعض الحالات اللجوء إلى الجراحة على سبيل المثال لإزالة التضخم العظمي غير الطبيعي في مشط القدم وتصحيح الانحناء.

• الانحراف يتسبب في الشعور بالألم أثناء المشي مع الاحمرار والتورم.