الامارات | 70 ميكروغراماً يومياً من «السيلينيوم».. كنز فوائد صحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر مركز الصحة الألماني أن عنصر «السيلينيوم» يتمتع بفوائد صحية جمّة، إذ إنه يعمل على تقوية جهاز المناعة، ويساعد على إنتاج الحيوانات المنوية وتكوين هرمونات الغدة الدرقية، وربط المعادن الثقيلة في الجسم.

وأوضح المركز أن عنصر «السيلينيوم» يمتاز أيضا بتأثير مضاد للأكسدة، ما يجعله سلاحاً فعالاً لمحاربة ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، التي تهاجم خلايا الجسم وتعجّل بالشيخوخة، وترفع خطر الإصابة بالسرطان، كما يعمل «السيلينيوم» على تحسين الحالة المزاجية.

ويحتاج جسم الشخص البالغ إلى عنصر «السيلينيوم» بمعدل 70 ميكروغراماً يومياً، علماً بأن المصادر الغذائية الغنية بـ«السيلينيوم» تتمثل في جوز الهند والجوز البرازيلي والسمسم وبذور دوار الشمس، إضافة إلى اللحوم والأسماك والفِطر، والحنطة السوداء والشوفان.

ويمكن الاستدلال على نقص عنصر «السيلينيوم» بالجسم من خلال ظهور بعض الأعراض، مثل كثرة الإصابة بالعدوى ومشكلات الغدة الدرقية وتساقط الشعر وتقصف الأظافر واعتلال المزاج.