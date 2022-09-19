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الامارات | أكاديمية الأوسكار تعتذر لساشين ليتلفيذر

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لوس أنجلوس ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد ما يقرب من 50 عاماً من مواجهة صيحات استهجان على مسرح الأوسكار، لرفضها تسلّم جائزة نيابة عن مارلون براندو احتجاجاً على معاملة هوليوود للأميركيين الأصليين، تم تكريم ساشين ليتلفيذر، أول من أمس، من أكاديمية فنون السينما وعلومها.

وخلال حفل مؤثر في لوس أنجلوس قدمت الأكاديمية اعتذاراً علنياً لساشين ليتلفيذر، التي كانت موضع تقدير لدى النشطاء، لكنها تعرضت للنبذ من المحترفين في قطاع السينما.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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