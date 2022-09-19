الامارات | طلاء الأظافر المحتوي على «فورمالديهايد».. خطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر خبراء من استعمال طلاء الأظافر المحتوي على مادة «فورمالديهايد»، إذ تحوم حولها شبهات في أنها تتسبب في الإصابة بالسرطان، وفقاً لتصنيف وكالة حماية البيئة الأميركية.

وأوضحوا أنه عند استنشاق هذه المادة بشكل مركز بصفة مستمرة، فإنها قد تتسبب في الإصابة بسرطان في الأنف والحلق.

كما يترتب على الحساسية تجاه مادة «فورمالديهايد» الإصابة بتهيج البشرة والمسالك التنفسية والعين.

يشار إلى أن مادة «فورمالديهايد» تدخل في صناعة طلاء الأظافر للحيلولة دون تشقق الطلاء ولزيادة صلابة الأظافر.