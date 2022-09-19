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الامارات | فرقة «ميّاس»: «كرمالك يا لبنان»

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بيروت ■ رويترز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة «ميّاس»: «كرمالك يا لبنان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالزهور والبالونات التي ملأت صالة كبار الزوار في مطار رفيق الحريري ببيروت، رحب اللبنانيون بفرقة الرقص النسائية اللبنانية «ميّاس»، الجمعة الماضية، العائدة بعد فوزها في مسابقة اكتشاف المواهب «أميركا غوت تالنت» في وقت سابق الأسبوع الماضي، وحصلت على جائزة المليون دولار.

وملأت رسائل التهنئة موقع «تويتر» مع معرفة اللبنانيين بنبأ فوز فرقة ميّاس.

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