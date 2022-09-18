في حال تواجدك بمنطقة حادث.. تعرف على أبرز الإسعافات الأولية لمساعدة المصاب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتعرض عدد من الأشخاص لحوادث السيارات أو السير، ويعمل المحيطون بالمكان في هذه اللحظات على محاولة إنقاذ المصاب والاتصال بالإسعاف، لكن أحيانا يحدث أخطاء من الناس، ربما تعرض هذا الشخص لمشكلات، على سبيل المثال تحريكه بشكل غير صحيح من الممكن أن يؤثر عليه فيما بعد.

وشرح المسعف بهيئة الإسعاف المصرية، شرف مدحت، عبر «هن»، أهم التعليمات التي يجب اتباعها من المحيطين بمنطقة الحادث، عند محاولة إنقاذ الشخص المصاب، خاصة إذا كان الشاهد ليس على دراية بالإسعافات الأولية الأساسية.

أهم نصيحتين عند رؤية حادثة

- في البداية يجب الاتصال فورا بالإسعاف على رقم 123.

- إذا كنت لا تملك أي معلومات عن الإسعافات الأولية الأساسية، يجب الحرص على عدم تحريك المصاب، خاصة إذا كان لديه نزيف داخلي أو كسور في بعض المناطق.

أبرز الإسعافات الأولية لمساعدة المصاب

- في الحوادث يمكن أن يكون الشخص تعرض للكسور، لذا يجب الحرص على عدم تحريك المنطقة المصابة، ويمكن عمل كمدات باردة من أجل تقليل التورم، وتخفيف الألم لحين وصول سيارة الإسعاف.

- عند الحروق البسيطة من الممكن وضع المياه الباردة نحو 15 دقيقة من أجل تخفيف الألم، ويمكن استخدام المسكنات لحين وصول سيارة الإسعاف.

- أما بالنسبة لنزيف الأنف، يجلس الشخص الذي تعرض للحادث، مع إمالة رأسه للأعلى، والعمل على استخدام الأصابع من أجل الضغط على فتحتي الأنف ليتوقف هذا النزيف.

- إذا فقد الشخص المصاب الوعي، فيجب وضعه على سطح صلب ووضع كعب اليد في منتصف صدره، واليد الأخرى على رأس الأولى، والضغط مباشرة من خلال استخدام جميع الوزن العلوي بمعدل 100 أو 120 ضغطة تقريبا في الدقيقة.

ونصح «شرف» بالحرص على أخذ دورات تدريبية عن الإسعافات الأولية الأساسية، التي توفرها الهيئة المصرية للمواطنين.