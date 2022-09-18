5 تدريبات رياضية يمكن ممارستها في المنزل يوميا.. منها «الطعن وسوبر مان»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ممارسة الرياضة من الأمور الهامة، لصحة أفضل، وتعطي الإنسان نشاطا وحيوية خلال اليوم، إلا أن هناك بعض الأشخاص الذين ليس لديهم الوقت أو القدرة على الذهب لأماكن متخصصة، لذا يقدم المدرب الرياضي محمد عبدالله 5 تدريبات يمكن إجرائها يوميا من المنزل.

نصح المدرب الرياضي عبر «هن» بممارسة الرياضة يوميا، ويمكن للأشخاص غير الرياضيين استغلال هذه التمارين وممارستها في المنزل بدون الحاجة للذهاب لصالات الجيم وغيره.

5 تدريبات يمكن ممارستها في المنزل يوميا

تمرين الجلوس على الجدار

يمكن عمل هذا التدريب عن طريق الجلوس وسند الظهر بالكامل على الجدار وشد الذراع أمام الكتف، ويعتبر هذا التمرين هام ومفيد لعضلات السمانة والكتف والرجل الأمامية والذراع، كما أنه يزيد من قوة التحمل ويعمل على تقوية العضلات المثبتة للكتف، لذا يقي من التعرض لإصابات.

تدريب الطعن

أوضح محمد عبدالله أن هذا التدريب يعمل على تشغيل عضلات الرجل وأكثر من مفصل، ما ينتج عنه حرق السعرات الحرارية، كما يزيد من قوة التحمل.

تدريب «سوبر مان»

وصف المدرب الرياضي هذا التدريب بالسوبر مان، كونه ينتج عنه تشغيل عضلات الخلفية لجميع الجسم ويقوي عضلات الظهر والمؤخرة، كما أنه له دور أساسي لتصحيح قوام الجسم أو تحدب الظهر بسبب العادات الخاطئة، على إثر الجلوس بشكل مستمر على سبيل المثال.

تدريب البلانك

من المهم جدا عمل تدريب «البلانك» الشهير من خلال فرد الذراعين ولمس الكتف، وبعمل هذا التمرين على شد عضلات البطن والحوض والصدر والذراع وعضلات تثبيت الكتف، ويحمي من مشكلات الديسك وشد أسفل الظهر.

تدريب الـ Squats أي الأسكوات

يعمل هذا التمرين على تقوية عضلات الرجل الأمامية، ومنطقة المؤخرة، ويعمل على تشغيل أماكن متعددة في الجسم وأكثر من مفصل كما يقوي من المحركات الأساسية للعضلات.