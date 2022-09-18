لن تتوقعها.. أشياء سيئة تحدث بعد حلول الظلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تشير فرضية بحثية جديدة أنه عندما تكون مستيقظا بعد منتصف الليل، هناك تغيرات فسيولوجية عصبية في الدماغ تغير طريقة التفاعل مع العالم، وخاصة الإجراءات المتعلقة بالتحكم في الانفعالات ومعالجة المعلومات.

ووفقًا لموقع "scitechdaily"، فإن هناك ورقة بحثية حديثة نُشرت في مجلة "Frontiers in Network Physiology"، تشير إلى أنه يمكن أن تجعلك هذه التغييرات أكثر عرضة للنظر إلى العالم بشكل سلبي، والانخراط في القيام بسلوكيات ضارة، واتخاذ قرارات خاطئة مرتبطة بالسلوكيات التي تسبب الإدمان، مثل تعاطي المخدرات والقمار، دون التفكير بشكل كامل في العواقب.

تقول البروفيسور إليزابيث كليرمان، أستاذ طب الأعصاب في كلية الطب بجامعة هارفارد: "هناك الملايين من البشر يبقون مستيقظين في منتصف الليل، ويوجد دليل جيد إلى حد ما على أن دماغهم لا يعمل بشكل جيد كما هو الحال خلال النهار".

وتصف كليرمان الفرضية بأنها دعوة للباحثين لإجراء دراسات جديدة لفهم أفضل لكيفية تأثير هذه الاختلافات اليومية على السلوك واتخاذ القرار والأداء الوظيفي ليلاً، ما يساهم في تحديد استراتيجيات يمكن أن تساعد الأشخاص على التأقلم.

ويمكن أن يكون للنتائج آثار واسعة النطاق على الأفراد المطلوب أن يكونوا مستيقظين ليلا للعمل، بما في ذلك الطيارين وضباط الشرطة والعاملين في مجال الرعاية الصحية والعسكريين، يمكن أن تؤدي الأبحاث أيضًا إلى استراتيجيات جديدة للحد من اضطرابات تعاطي المخدرات والجرائم العنيفة والانتحار والسلوكيات الضارة الأخرى.

أشياء سيئة تحدث بعد حلول الظلام

في الليل، يكون الأشخاص أكثر عرضة لخطر الانخراط في سلوك ضار، مثل الانتحار والجرائم العنيفة وتعاطي المخدرات، وفقًا لبحث سابق.

كما أن جرائم القتل والجرائم العنيفة الأخرى أكثر شيوعًا في الليل، وكذلك مخاطر الاستخدام غير المشروع، مثل الكحول والمواد الأفيونية.

- خيارات غذائية غير صحية

تميل الخيارات الغذائية لدينا في الليل أيضًا إلى أن تكون غير صحية، حيث نسعى للحصول على المزيد من الكربوهيدرات والدهون والأطعمة المصنعة وغالبًا ما نستهلك سعرات حرارية أكثر مما نحتاج.

لماذا تخرج كل هذه السلوكيات السيئة في الليل؟

من السهل ارتكاب جريمة تحت جنح الظلام، على سبيل المثال، أيضًا هناك عدد أقل من الأشخاص حولنا ويستيقظون في الليل لمساعدتنا في الحفاظ على سلوكنا تحت السيطرة، ومع ذلك، فمن المحتمل أن يكون هناك أساس بيولوجي أيضًا.

توضح كليرمان أن التأثير اليومي على النشاط العصبي في أدمغتنا يتغير على مدار 24 ساعة، ما يؤدي إلى اختلافات في الطريقة التي نتعامل بها مع العالم واستجابتنا له.

- إفراز الدوبامين:

ينتج جسمك أيضًا بشكل طبيعي المزيد من الدوبامين ليلًا، يمكن أن يغير ذلك نظام المكافأة والتحفيز لديك ويزيد من احتمالية الانخراط في سلوك مليء بالمخاطر.

ثم يتم إرسال هذا التفسير إلى أجزاء الدماغ المسؤولة عن اتخاذ القرار، والتي تعمل عادةً على التحكم في الانحرافات العاطفية السلبية والتركيز على السلوك الموجه نحو الهدف.

- الساعة البيولوجية:

ومع ذلك، تخضع هذه الأجزاء من الدماغ في الليل أيضًا للتغيرات التي تتأثر بالساعة البيولوجية، والتي يمكن أن تضعف عملية صنع القرار والأداء وتحديد الأولويات، حيث تصبح نظرة الشخص للعالم وتصبح أكثر سلبية، ومن ثم يبدأ في اتخاذ قرارات سيئة.

- تجربة شخصية:

عانت إليزابيث ببعض هذه المشاعر بشكل مباشر عندما كانت تكافح لتنام بعد تأثر ساعتها البيولوجية بسبب رحلة جوية إلى اليابان، حيث قالت: "بينما كان جزء من عقلي يعلم أنه في النهاية، سوف أنام، بينما كنت مستلقية هناك وأراقب عقارب الساعة وهي تدق بجانبي".

وتابعت: "ثم فكرت، ماذا لو كنت مدمن مخدرات؟ سأكون في الخارج أحاول الحصول على المخدرات الآن، وأدركت لاحقًا أن هذا قد يكون ذا صلة أيضًا إذا كانت هناك ميولًا إلى الانتحار، أو تعاطي المخدرات أو سلوكيات إدمانية أخرى، كيف يمكنني إثبات ذلك؟".

تجنبا لحصوات الكلى.. 4 طرق تساعدك على طرد الأملاح من الجسم

متوفى ينقذ 5 أشخاص من الموت.. لن تصدق كيف حدث ذلك؟

6 أسباب تدفعك لعدم التخلص من قشور البصل والثوم

كوب شاي و4 أطعمة أخرى تحميك من السرطان.. احرص على تناولها

5 علامات تشير إلى أن شرايينك مغطاة بالدهون والكوليسترول