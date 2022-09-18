بعد 8 سنوات زواج.. سيدة تكتشف أن زوجها كان "امرأة" - ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

صُدمت امرأة بالغة من العمر 40 عامًا، بعد اكتشافها بعد 8 سنوات من الزواج، أن زوجها كان امرأة وخضع لعملية جراحية لتحويل الجنس.

قدمت المرأة من فادودارا بولاية غوجارات، شمال غرب الهند، دعوى قضائية ضد زوجها في مركز شرطة جوتري.

واتُهت زوجها الذي يدعي "شيتال فيراج فاردان"، الذي يُطلق عليه سابقًا اسم "فيجايتا " (اسم أنثي)، بالخداع.

وفقًا لموقع" india"، أخبرت الزوجة الشرطة أنها التقت بفيراج من خلال موقع خاص بالزواج قبل تسع سنوات.

وتوفي زوجها السابق في حادث سير.، وكان لديها ابنة كانت تبلغ من العمر 14 عامًا في ذلك الوقت.

وقالت أيضًا: "تزوجت فيراج عام 2014 بحضور أفراد الأسرة، وذهبت إلى كشمير لقضاء شهر العسل".

وتابعت: "في يناير 2020 ، أخبرها أنه يريد إجراء عملية جراحية للسمن، ومع ذلك ، كشف لاحقًا أنه خضع لعملية جراحية لتغيير الجنس أثناء غيابه".

وزعم الزوج أن الحادث الذي تعرض له أثناء وجوده في روسيا قبل بضع سنوات جعله غير قادر على ممارسة الجنس، وهددها بأنها ستواجه عواقب وخيمة إذا كشفت الحقيقة لأي شخص.

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