أثار مخاوف العالم وينتشر سريعاً.. تعرف على أحدث متحورات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يواصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الكشف عن متحوراته العديدة التي لا تكاد تنتهي، ما يسبب انتشار الفيروس في عدة أماكن حول العالم.

ووفقا لما جاء في موقع sciencealert، فإنه تم اكتشاف متحور جديد لكورونا وهو "BA.4.6" أحد المتحورات الرئيسية لـ"أوميكرون".

أصل المتحور الجديد

"BA. 4.6" نسخة جديدة من متحور "BA.4"، نسخة من أوميكرون.

رغم اكتشاف "BA.4" لأول مرة في يناير من العام الجاري بجنوب إفريقيا وانتشاره منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم جنبا إلى جنب مع متغير "BA.5"، إلا أنه ليس من الواضح تماما كيف ظهر المتحور الجديد.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن طريقة ظهوره حتى الآن، لكن أحدث تقرير بشأن متحورات كورونا صادر عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، كشف مفاجأة.

وأشار التقرير إلى أنه خلال الأسبوع الذي بدأ في 14 أغسطس الماضي، شكل المتحور الجديد "BA.4.6"، نحو 3.3 في المئة من الإصابات بالمملكة المتحدة، لتبدأ النسبة في الزيادة لتشكل حاليا حوالي 9 في المئة من الحالات المسجلة.

كما أكدت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن "BA.4.6" يمثل الآن أكثر من 9 في المئة من الحالات الحديثة المسجلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما تم رصد المتحور أيضا في العديد من البلدان الأخرى حول العالم.

أعراض المتحور الجديد

تعتبر أعراض المتحور الجديد مماثلة للمصابين بمتحور أوميكرون، في الجهاز التنفس العلوي وقليلا ما يطال الجهاز التنفسي السفلي.

الرشح

آلام في العضلات

السعال

الحمى

سيلان الأنف

العطس

صداع في الرأس.

نصيحة مهمة

من المهم في هذا التوقيت المراقبة الدقيقة للمتغيرات الجديدة بما في ذلك "BA.4.6"، لأنها قد تقود لموجة تالية من جائحة كورونا.

كما يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية الأساسية واتباع أساليب مكافحة العدوى لمنع انتشار المتحور الجديد.

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