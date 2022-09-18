مشروع «شروق» خارج الصندوق.. تصنع دمى مجسمة على المج الحراري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تزوجت في عامها الـ20، وأنجبت طفلين، ما منعها من العمل بسهولة، بسبب مشاغل الحياة، حتى اكتشفت موهبتها وقررت الاختلاف عن الآخرين، خاصة بعد أن رفض الكثيرون من المنافسين تعليمها أساسيات الصلصال الحراري، إلا أنها لم تيأس وعلمت نفسها بنفسها حتى تمكنت من فتح مشروع خاص بها وتميزت بأفكارها المختلفة.

عرايس مجسمة من الصلصال على المج الحراري

«قررت أكون أول واحدة تعمل أشكال عرايس مجسمة من الصلصال على المج الحراري وكوبيات الأزاز».. هكذا وصفت شروق عثمان مشروعها المختلف عن الآخرين، وكيف جاءت لها الفكرة، موضحة أنها عندما كانت تتجول في النادي لفت انتباهها مج برسلين لشخصية «شلبي» الكرتونية في إحدى المعارض، وعند شرائها تفاجئت بسعره: «لاقيته بـ300 جنيه، قولت لنفسي ليه يعني، وفكرت ليه معملش حاجة زيها بس تكون مختلفة، محدش عملها قبل كده، وبسعر الناس تقدر تشتريه».

شغف شروق البالغة من العمر 26 عامًا في الرسم منذ صغرها ساعدها في التعلم سريعا كيفية التشكيل بالصلصال الحراري، ورغم معاناتها عندما رفض الكثيرات من المنافسين تعليمها، إلا أنها لم تيأس: «قعدت أعلم نفسي وأجرب مرة واتنين وتالتة لحد ما فهمت، وإيدي أخدت على الشغل، ودلوقتي لو حد محتاج أعلمه حاجة بعمل كده مش برفض زي ما اتعمل فيا»، بحسب قولها.

تشكيل الدمى المجسمة

اختارت الفتاة العشرينية خريجة نظم ومعلومات، تشكيل الدمى المجسمة لعملها على المج الحراري والأكواب الزجاجية؛ إذ أنها لم تجد من يفعل ذلك، وبيعها على جروب خاص بها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا بحب العرايس جدا، عشان كده حبيت اشتغل فيها وأعمل مشروع بالصلصال الحراري».

تبيع شروق الكوب الزجاجي بـ100 جنيه، والمج الحراري بـ300 جنيه: «أنا بحب اشتغل بمزاج ومش شرط استنى حد يطلب حاجة معينة، بعمل اللي في دماغي وانزله على صفحتي، موضحة: «في الأول عشان الناس تعرفني كنت بعمل مسابقات كتير وبوزع هدايا منها»، وفقا لوصفها.

وأكدت شروق في حديثها مع «هن»، على أنها لا تعمل من أجل الماديات، لكنها تحب ما تفعله: «بقدم ده بأسعار حلوة عشان الناس تفرح».