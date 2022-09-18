أضرار تناول الملينات بشكل مستمر.. تسبب أمراضا خطيرة والمياه أفضل البدائل

القاهرة - سمر حسين - صحة

يلجأ الكثير من الأشخاص لتناول بعض الأدوية بدون اللجوء للطبيب، اعتقادا منهم أن الأمر لا يستحق استشارته، مثل العقارات الخاصة بالمسكنات، ومشكلات الجهاز الهضمي والحموضة، وغيرها، وكذلك الملينات لتفادي الإمساك.

وحذر الدكتور محمد عزالعرب، استشاري الجهاز الهضمي عبر «هن»، من الحصول على الملينات بشكل مستمر بدون استشارة الطبيب المختص، من أجل خسارة الوزن أو بسبب الإمساك، لأنها تسبب أضرارا على صحة الإنسان، وفقدان الماء والمعادن من القولون.

استشاري الجهاز الهضمي يحذر من الإفراط في الحصول على الملينات

ولفت «عزالعرب» إلى أن هناك تأثيرا سلبيا على الجسد بسبب الحصول على الملينات بشكل مستمر؛ إذ يحدث عدم انتظام إلكتروليتات والمعادن في الجسم، أي أن المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والفسفور عبارة عن معادن وإلكترولينات تكون موجودة بمستويات محددة للأداء الصحي للقولون والقلب والأعصاب والعضلات، لذا في حال حدوث خلل بالتنظيم هذا من الممكن أن ينتج عنه انخفاض وضائقة بوظائف الأعضاء.

وأشار استشاري الجهاز الهضمي إلى أن الإفراط في الحصول على الملينات ربما يسبب حدوث جفاف، وكذلك ضعف شديد في العضلات وتليف الكبد والكلي وتشوش الرؤية وإغماء، وتلف في الأعضاء الداخلية، وكسل في القولون والتهابات بها، ومتلازمة القولون العصبي، مؤكدا أنه «إذا تعاطى الشخص للملينات الشديدة ربما يتطور الأمر للإصابة بسرطان القولون، وذلك نتيجة الاستخدام الخاطئ».

الحل الأفضل البديل للملينات

وأوصى الدكتور محمد عزالعرب بالابتعاد عن تناول الملينات، واستشارة الطبيب في حال الضرورة، واستبدال ذلك بتناول العناصر الغذائية مثل الألياف وشرب كمية كبيرة من المياه خلال اليوم.