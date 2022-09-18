"عمره أسبوعين فقط".. رضيع يمتلك يخت بـ 3 ملايين دولار - ما القصة ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

استقبل رجل أمريكي باري دريويت بارلو البالغ من العمر 52 عامًا ابنه روميو في 12 أغسطس ومنذ ذلك الحين أعطاه الأب هدايا بتكاليف مذهلة.

حيث أهداه خزانة ملابس مليئة بعلامات المصممين ويخت بـ 3 ملايين دولار.

وقال درويت بارلو لصحيفة The Sun: "لقد أنفقنا للتو 2.8 مليون دولار على يخت لروميو وأطلقناه على اسمه ويوجد حاليًا في ميامي حيث تستقله حاليا ابنتي الكبرى سافرون مع صديقها الجديد وتتوجه إلى كوبا والجزر المحيطة لمدة أسبوعين."

وأضاف: "إذا قام أي مصمم ببيع ملابس أطفال، فنقوم بشرائها منه فورا"، وفق ما أورد موقع " nypost".

وتابع: "نريد أن نمنحه نفس البداية في الحياة مثل الأطفال الآخرين، لذلك أنشأنا صندوقا ائتمانيا له، ومن الواضح أننا سننشئ مجموعة لطيفة من الأشياء له خلال السنوات القليلة المقبلة".

ونوه:" إن ابنته فالنتينا البالغة من العمر عامين لا تشعر بـ أي غيرة من أخيها الصغير وقد منحنها الكثير من الهدايا أيضا.

موضحا:" لديها غرفة لعب كاملة مليئة بأحدث الأدوات والألعاب، ومربية وفريق من موظفي المنزل يعتنون بكل احتياجاتها، بما في ذلك مصفف شعر.

ويتذكر قائلاً: "أثناء لحظة ولادة ابنته الكبرى سافرون أنفق أكثر من 11500 دولار على ملابسها".

والجدير بالذكر أن دريويت بارلو يعيش مع أبنائه وزوجته في قصر فلوريدا المكون من 10 غرف نوم والذي تبلغ قيمته 6.9 مليون دولار.

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