صدم الحاضرين.. القبض على رجل حاول سرقة نعش الملكة إليزابيث - ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حدث غريب شهدته بريطانيا، بعدما ألقت الشرطة القبض على رجل حاول الاقتراب من نعش الملكة إليزابيث، ما أصاب المعزين بالصدمة.

ووضع نعش الملكة في قاعة وستمنستر منذ يوم الأربعاء، بعد أن تم إحضاره من قصر باكنجهام، للسماح للناس بالحضور وإلقاء نظرات الوداع على الملكة الراحلة.

ووصل الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، إلى قاعة وستمنستر، وسط لندن، حيث يتواجد نعش الملكة إليزابيث الثانية، في حوالي الساعة 10:00 مساء الجمعة، بينما يصطف الأشخاص لرؤية الملكة إليزابيث الثانية مستلقية على حالها، وفقا لموقع ladbible.

ويُسمح للجمهور بالتجول أمام نعش الملكة، الذي يحيط به الحراس ويرفع على منصة، لكن الرجل، الذي أثار الجدل، تحرر من الحشد وحاول صعود الدرجات القليلة، ليترك الحاضرين وهم في حالة صدمة.

وتصدت عناصر الشرطة البريطانية للرجل، وألقوا القبض عليه، بعدما دفع طابورا من المعزين، من بينهم فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات، وركض صوب التابوت وحاول رفع الغطاء عنه.

وأظهرت لقطات الفيديو، إلقاء عناصر الشرطة البريطانية القبض على الرجل وطرحه أرضا، قبل إخراجه من القاعة.

وقالت إحدى الحاضرين: "صرخت إحدى المعزيات عندما رأت الرجل يجري نحو التابوت"، في حين أكد آخر: "رأيناه في الطابور منذ بداية اليوم، كان بمفرده".

في حين أشار شاهد عيان آخر على الواقعة: "الرجل دفع ابنة أخي البالغة من العمر 7 سنوات جانبا أثناء اندفاعه نحو التابوت، لقد كان فظيعا للغاية".

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