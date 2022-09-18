فيديو مروع.. سقوط إحدى ألعاب الملاهي في البرازيل وإصابة 3 أشخاص - شاهد ماذا حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في حادث مروع، أصيب ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، بجروح خطيرة بعد أن سقطت إحدى ألعاب الملاهي في ولاية ساو باولو جنوب شرق البرازيل.

ووفقا لما جاء في موقع hotfastnews، أظهر مقطع الفيديو الذي التقطه على ما يبدو أحد المارة المتواجدين، والذي كان يصور صبيا جالسا على أحد كراسي اللعبة، الصبي وهو يرتفع من على منصة اللعبة.

وكانت اللعبة، التي من المفترض أن تشبه مركبة فضائية تابعة لناسا، تحلق على ارتفاع 20 قدمًا فوق سطح الأرض لثانية واحدة قبل أن تهبط، لكن عطلا مفاجئا تسبب في سقوطها بشكل مؤسف.

وفور سقوط اللعبة، تعرض صبي يبلغ من العمر 4 أعوام لإصابة في بطنه وعموده الفقري عندما انهارت اللعبة، وظل في المستشفى عدة أيام، حيث قام الأطباء بتقييم نتائج تقارير الأشعة السينية لتحديد ما إذا كان سيحتاج إلى جراحة.

ومن جانبهم، قال المسؤولون عن الملاهي إنه سيتم تعيين مفتشا مستقلا للتحقيق في سبب الحادث، وظلت الحديقة التي تضم اللعبة، مغلقة عدة أيام، بينما كان المفتشون يحققون في سبب الحادث.

وصدم تأثير الانهيار المفاجئ الصبي الذي ظل، لحسن الحظ، مربوطاً بالكرسي ولم يسقط، كما تم علاج المصابين الثلاثة، بمن فيهم امرأة تبلغ من العمر 25 عامًا وابنها 12 عامًا، من قبل المسعفين في الحديقة ونقلوا على وجه السرعة إلى المستشفى.

وتم تشخيص إصابة المرأة وابنها البالغ من العمر 12 عامًا بكسور في بعض الفقرات، قبل أن يغادروا المركز الطبي، مع احتياجهم إلى ارتداء دعامة أثناء تعافيهم في المنزل.

وعلقت حكومة المدينة على الواقعة، مشيرة إلى أن حديقة دييجو تعمل بترخيص مؤقت، ومن المقرر أن ينتهي في 23 نوفمبر.

وأضافت أن سجل فحص سلامة الركوب الإنشائي والكهربائي محدث وأنه تم فحص جميع الألعاب يوميًا وأداء أعمال الخدمة المنتظمة.

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