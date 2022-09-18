جوجل تضع ربع مليون دولار في حساب رجل بالخطأ.. ماذا فعل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تقول شركة Google إنها وضعت مبلغًا كبيرا في حساب مهندس عن طريق الخطأ.

ويقول سام كاري، متخصص في أمن الكمبيوتر السيبراني إنه تلقى بشكل غامض مبلغ 249999.99 ألف دولارًا في حسابه البنكي من جوجل، ولم يكن لديه أي فكرة عن سبب حدوث ذلك.

وقال سام:"لقد مر ما يزيد عن 3 أسابيع منذ أن أرسلت جوجل عشوائيًا لي هذا المبلغ وما زلت لم أتلق ردًا منهم لأعرف السبب"، وفقا لموقع " theasianmirror".

وأضاف، أنه ينفذ أحيانا مشاريع البحث عن الأخطاء لشركات التكنولوجيا مثل جوجل، لكنه لم يتمكن من العثور على أي رابط بين أي مشاريع حديثة.

وبالرغم من أن المال كان تحت تصرف كاري، لكنه احتفظ به حتى تستعيده جوجل مرة أخرى.

وأوضح، إنه إذا استغرقت جوجل وقتًا طويلاً للرد عليه، فسوف يضطر إلى وضع الأموال في حساب منفصل لتجنب دفع الضرائب عليها.

وأكد متحدث باسم جوجل في تصريح لـ شبكة NPR أن الدفع كان عن طريق الخطأ بسبب خطأ بشري وإن الشركة ستتخذ فورا خطوات لتصحيح هذا الأمر وإسترجاع الأموال.

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