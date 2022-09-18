أعراض تشير إلى ارتفاع نسبة الأنسولين في الجسم.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

عادة ما تشير العلامات التي تظهر إلى حدوث مشكلة صحية ما، وقد يعاني البعض من أعراض توضح ارتفاع نسبة الأنسولين في الجسم.

في التقرير الأعراض التي تشير إلى ارتفاع نسبة الأنسولين في الجسم، وفق ما أورد موقع manipalhospitals.

1- الرغبة في تناول الطعام بشكل متكرر، بحالة شديدة.

2-الرغبة الشديدة في تناول السكر.

3- زيادة الوزن، وخاصة حول الخصر.

4- الشعور بالإعياء.

5- عدم القدرة على التركيز جيدًا.

6- ظهور القلق والذعر

آثاره الجانبية

نقص السكر في الدم (انخفاض مستويات السكر في الدم)

هذا هو الأثر الجانبي الرئيسي لارتفاع مستويات الأنسولين في الدم، حيث يصيب ما يقرب من 16٪ للأشخاص المصابين بالسكري من النوع 1 و 10٪ من مرضى السكري النوع 2، كما يمكن أن يؤدي نقص السكر في الدم الشديد إلى التعرق، وعدم انتظام دقات القلب، والارتباك، والنوبات، والغيبوبة، وقد تصل إلى خطر الموت في الحالات القصوى لذلك، يوصى بمراقبة الجلوكوز بانتظام لمرضى السكري الذين يتلقون العلاج بالأنسولين.

فرط الحساسية

تحدث فقط في 1٪ من الأشخاص وتكون عبارة عن احمرار موضعي وتورم،مع العلم تتوفر مجموعات إزالة التحسس للمرضى الذين يعانون من حساسية حقيقية تجاه الأنسولين.

تأثير على القلب والأوعية الدموية

يمكن أن يسبب الأنسولين ارتفاع ضغط الدم عن طريق تحفيز الجهاز العصبي على الاحتفاظ بالصوديوم، قد يؤدي أيضًا إلى حدوث خلل في دهون الدم، كما يمكن أن يزيد الأنسولين أيضًا من معدل ضربات القلب إذا لم يحدث نقص السكر في الدم.

زيادة الوزن

تؤدي استعادة السيطرة المفاجئة على مستويات الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري الذين يعالجون بالأنسولين إلى زيادة الوزن، هذا بسبب زيادة استخدام الجلوكوز أو السعرات الحرارية.

اضطرابات بصرية

يمكن أن تحدث رؤية غير واضحة أيضًا وهي محدودة ذاتيًا.

طريقة علاجه

نظرًا لأن فرط أنسولين الدم غالبًا ما يرتبط بالسمنة، فإن إنقاص الوزن هو أفضل طريقة للعلاج المفتاح هو تقليل تناول الكربوهيدرات التي تحفز إنتاج الأنسولين، لذا تجنب المشروبات المحلاة بالسكر والحبوب المكررة. بدلًا من ذلك، اختر الأطعمة الغنية بالبروتينات.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا وممارسة الرياضة للسيطرة على مرض السكري، لذا ينصح بحوالي 30-60 دقيقة من التمارين لمعظم أيام الأسبوع.

تشمل التغييرات في نمط الحياة الحد من تناول الكحوليات والإقلاع عن التدخين وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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