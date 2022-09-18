مراسم خاصة لـ أسبوع الموضة في لندن حدادًا على «إليزابيث».. صمت وعبارات حزينة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

وسط أجواء من الحزن الشديد، انطلق أسبوع الموضة في العاصمة البريطانية لندن، والذي جاء بمراسم خاصة للتعبير عن مشاعر الاستياء والحزن الشديدين لرحيل الملكة إليزابيث الثانية، وهو ما آثار انتباه الحاضرين، وأصبح حديث العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم على مدار الساعات الماضية.

تفاصيل انطلاق أسبوع الموضة في لندن

وحسب ما ذكرت صحيفة «تايمز» الأمريكية، فقد بدأ أسبوع الموضة في لندن بتكريم خاص للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، كما قدم عشاق الموضة احترامهم خلال فترة الحداد الوطني المقامة داخل البلاد، فيما ظهر عدد من عارضات الأزياء برسوم على أياديهن، التي جاءت ما بين شكل التاج الخاص بالملكة الراحلة، واختصار عبارة «ارقدي في سلام» الشهيرة «Rip»، كما حملت آخريات صورًا لـ إليزابيث الثانية.

كما أعلن المنظمون للحدث السنوي، أن أسبوع الموضة في لندن سيمضي قدمًا مع مراعاة البروتوكول الملكي، بسبب وفاة «إليزابيث الثانية» يوم 8 سبتمبر الجاري، وذلك إلى جانب تأجيل الحفلات وإعادة جدولة عروض يوم غد الاثنين، يوم الجنازة الرسمية للملكة.

انسحاب بعض الماركات العالمية

فيما قررت بعض العلامات التجارية الشهيرة مثل Burberry و Raf Simons، انسحابها من أسبوع الموضة في لندن، حدادًا على الملكة إليزابيث الثانية، كما أنه من المقرر وقوف الحضور دقيقة صمت، خلال مساء الليلة من فعاليات الحدث السنوي، وذلك في تمام الساعة الـ8 مساءً بتوقيت جرينتش.