بدائل العيش الفينو.. حافظي على صحة أولادك وقت الدراسة

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال أيام العام الدراسي تحرص الأمهات على تقديم وجبة الفطار الغذائية بشكل يومي لأطفالهن، التي يتم تحضيرها بشكل سريع وبسيط، متمثلة في تجهيز السندوتشات البيتي بأنواعها المختلفة، وعادة ما يتم استخدام خبز الفينو وذلك نظرًا لحب الأطفال تناوله بشكل كبير، إلى جانب سهولة مضغه.

لكن على الرغم من سهولة استخدام الخبز الفينو في تحضير السندوتشات اليومية، ومذاقه الشهي، إلا أن تناوله بشكل يومي يعد أمر غير صحي خاصة على حياة الصغار، وذلك بسبب احتواءه على نسب عالية من النشويات والكربوهيدرات ونسب عالية من سكر الجلوكوز.

بدائل لاستخدام خبز الفينو في سندوتشات المدرسة

وفي حديثها لـ«هن» كشفت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، بمعهد تكنولوجيا وبحوث الغذاء، عن بعض البدائل التي يمكن استخدامها في تجهيز سندوتشات المدرسة الخاصة بالأطفال، بدلًا من خبز الفينو بشكل يومي.

ونصحت خبيرة التغذية بتحضير سندوتشات الأطفال باستخدام الخبز البلدي، أو التوست البني، وذلك لضمان الحفاظ على صحة الصغار.

فوائد الخبز البلدي

العديد من الفوائد الصحية التي يتميز بها الخبز البلدي عن الفينو، كشفت عنها «شعير»، التي تساهم في مد الطفل بالعديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، والتي تتمثل في:

1- غني بالعديد من الألياف الغذائية.

2- يعطي الخبز البلدي الشعور بالشبع لفترات طويلة.

3- ينظم مستوى جلوكوز الدم بعكس خبز الفينو والخبر الشامي.

4- يقي من الإمساك.

5- غني بالكثير من المعادن والفيتامينات الهامة.