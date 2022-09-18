مواقف في علاقة خالد زكي وزوجته.. «بقول كلام حلو وعمري ما خليتها تدمع»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

اكثر من 48 عامًا، جمعت بين الفنان خالد زكي، وزوجته أم أولاده السيدة «زيزي»، إذ جمعهما عفوية الشباب، وشيب العجز، واحتواء الأبناء وشاهدا نجحاهم وعاصرا تعثرهم في أوقات أخرى، إلا أن بقيت الزيجة مستمرة، بعيدة عن أعين الصحافة والإعلام، ولم يفرقهما سوى الموت.

وفاة زوجة الفنان خالد زكي

واليوم، ودع الفنان الكبير خالد زكي، زوجته إلى مثواها الأخير، بعدما توفيت فجر اليوم، حسبما أكّد الفنان في تصريح خاص لـ«الوطن»، مُطالبًا جميع محبيه وأصدقائه وجمهوره بالدعاء لزوجته الراحلة بالرحمة والمغفرة.

سر استمرار زواج أكثر من 46 عاما

ما يقرب من نصف قرن من الزمان جمع خالد زكي بزوجته، الذي أكد أن السر وراء نجاح زواجهما واستمراره طيلة هذه السنوات، الحب والاحترام والثقة بينهما، إذ خلقا حِصنًا منيعًا لعلاقتهما حتى استمرارها طيلة هذه الأعوام.

وكد الفنان خالد زكي، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن السبب الوحيد للتوقف عن حبها، هو انتهاء الاحترام والاتفاق بينهما: «يموت الحب بالسكتة القلبية، لما عدم الاتفاق يكون موجود».

خالد زكي: بقول كلام حلو أحيانًا

تبادل الكلمات الرومانسية، سبيل للاعتراف بالحب من وقت لآخر بين الفنان وزوجته: «في الوقت الحلو بيطلع الكلام الحلو مني ومنها، مقدرش أرتب إمتى هقول ولا هبقى رومانسي».

خالد زكي: عمري ما خليتها تدمع

وأكد خالد زكي، في تصريحاته، أنه طيلة زواجه لم يفعل أي أمر قد يجعل زوجته وأم أولاده تبكي، قائلاً: «مش بضعف قدام دموعها لأني عمري ما أخليها تدمع، لكن لو السبب من حد تاني أكيد ممكن أبكي على دموعها».