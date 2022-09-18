منها آلام الظهر المفاجئة. احذر 10 أعراض تشير إلى الإصابة بجلطة الرئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

قد تظهر العديد من الأعراض المفاجئة على الأشخاص دون معرفة السبب وراء ذلك، ومن بينها آلام الظهر التي يمكن تشير إلى الإصابة بمرض خطير، وهي جلطة الرئة، لذا في التقرير التالي سوف نتعرف على الأعراض الأخرى.

ما هي الجلطة الدموية؟

عادة ما تحدث الجلطة الدموية في الرئة، عند تحرك جلطة في جزء آخر من الجسم، وغالبًَا ما تكون في الساق أو الذراع، وتنتقل عبر مجرى الدم وتثبت في الأوعية الدموية للرئة، ويتسبب ذلك في تقيد تدفق الدم إلى الرئتين، ويقلل من مستويات الأكسجين بهم، كما يزيد من ضغط الدم في الشرايين الرئوية، وذلك وفقًا لما ذكره موقعاclevelandclinic، webmd.

أعراضها

ضيق التنفس.

الشعور بألم في منطقة الصدر.

السعال اللزج.

ألم المفاجئ في الظهر.

التعرض المفرط.

الشعور بالدوار.

الإغماء.

زرقان الشفاه.

زرقان الأظافر.

نصائح وقائية

- ممارسة الرياضة بانتظام إذا لم تتمكن من المشي نتيجة لمشكلة صحية ما، فحرك ذراعيك ورجليك وقدميك لبضع دقائق كل ساعة إذا كنت تعلم أنك ستحتاج إلى الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، فارتد الجوارب الضاغطة لتحفيز تدفق الدم.

- تناول الكثير من السوائل، مثل الماء والعصير، لكن تجنب الإفراط في تناول الكحوليات والكافيين.

- الإقلاع عن التدخين.

- تجنب عقد ساقيك.

- لا ترتدي ملابس ضيقة.

- فقدان الوزن للحالات التي تعاني من سمنة.

- رفع القدمين لمدة 30 دقيقة مرتين في اليوم.

تحدث إلى طبيبك حول تقليل عوامل الخطر الخاصة بك، خاصة إذا كنت أنت أو أي من أفراد أسرتك قد عانيت من جلطة دموية.

تجنبا لحصوات الكلى.. 4 طرق تساعدك على طرد الأملاح من الجسم

متوفى ينقذ 5 أشخاص من الموت.. لن تصدق كيف حدث ذلك؟

6 أسباب تدفعك لعدم التخلص من قشور البصل والثوم

كوب شاي و4 أطعمة أخرى تحميك من السرطان.. احرص على تناولها

5 علامات تشير إلى أن شرايينك مغطاة بالدهون والكوليسترول