يجبران طفلتهما على الجلوس في حمام بارد لثلاث ساعات .. والنتيجة كارثية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ألقت الشرطة القبض على زوجين بريطانيين قاما بتعذيب طفلتهما البالغة من العمر خمس سنوات عبر إجبارها على الجلوس في حمام من الماء المثلج لمدة ثلاث ساعات متواصلة.

وحكمت المحكمة على الزوجين جورجيا نيومان وجودران كيليكيني، وكلاهما يبلغان من العمر 29 عاماً، بالسجن بسبب تصرفهما القاسي مع الطفلة الذي كاد يودي بحياتها، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

وبحسب تحقيقات الشرطة فقد فقدت الطفلة وعيها بعد أن بقيت في الماء البارد لمدة ثلاث ساعات مما دفع الزوجين للاتصال بخدمة الطوارئ. عندما وصل المسعفون وجدوا الطفلة وهي فاقدة للوعي ووجها مزرق من شدة البرودة.

وعانت الطفلة في وقت لاحق من نوبة صرع ووُضعت على جهاز التنفس الاصطناعي لمساعدتها على استعادة تنفسها، وفي نهاية المطاف استخدم الأطباء بطانية ساخنة لرفع درجة حرارة جسمها.

لم يتوقع الأطباء بقاء الفتاة على قيد الحياة بعد انخفاض درجة حرارة جسمها الأساسية إلى 25 درجة مئوية، أي أقل بحوالي 12 درجة مئوية من المعدل الطبيعي. إلا أن الطفلة خالفت جميع التوقعات وتعافت تماماً بعد ذلك.

وصرحت الطفلة بأن زوج والدتها كيلكيني هو من طلب من والدتها وضعها في الحمام المثلج لسوء تصرفها. من جهته قال كيلكيني، إنه لم يكن ينوي أن يتسبب في ضرر جسيم للطفلة، ولكنه أراد أن يعاقبها على سوء تصرفها، وعبر عن شعوره بالندم على ما فعل.

حُكم على نيومان بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر بينما حُكم على كيلكيني بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر، وفق ما أورد موقع “ميترو” الإلكتروني.

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