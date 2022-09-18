سمر حمزة.. بطلة مصرية أعادت لعبة المصارعة النسائية للأضواء «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «سمر حمزة.. بطلة مصرية أعادت لعبة المصارعة النسائية للأضواء»، حيث كان اسم مصر غائبا في لعبة المصارعة النسائية خلال سنوات طويلة جدا، دون مشاركات أو بطولات أو حتى تمثيل رسمي.

ولدت اللاعبة المصرية سمر حمزة في الرابع من إبريل عام 1995

وبظهور اللاعبة المصرية سمر حمزة، كتبت تاريخا استثنائيا في اللعبة، واستطاعت في الفترة الماضية أن تحقق الميدالية الفضية في بطولة العالم للمصارعة، إذ أنها لاعبة المنتخب الوطني في المصارعة الرومانية، وولدت في الرابع من إبريل عام 1995م، وبدأت في ممارسة الرياضة وهي بعمر الـ13عامًا في ملاعب الكاراتيه.

شاركت في أول بطولة على المستوى المحلي في عام 2013

واكتشفت سمر نفسها في لعبة المصارعة الرومانية، وبسرعة استطاعت أن تتفوق على نفسها وأصبحت واحدة من أبرز المواهب المصرية في اللعبة، وشاركت في أول بطولة على المستوى المحلي في عام 2013، وفي أول بطولة دولية سنة 2014، لتكون بداية لمشوار ملئ بالبطولات والميداليات.

سمر حمزة تكتب تاريخا استثنائيا في لعبة المصارعة النسائية

وفازت خلال مشوارها مع اللعبة بعدد كبير من الميداليات، أبرزها الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط عام 2015، بعد فوزها على بطلة الهند بنتيجة 2-1، حيث تكتب تاريخا استثنائيا في لعبة المصارعة النسائية وتحاول الوصول إلى الهدف الأسمى وهو تحقيق ميدالية أولمبية لمصر خلال مشوارها في السنوات المقبلة.