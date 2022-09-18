«ادهنيه بمرطبات الحليب».. طرق العناية بجسم الأطفال قبل الذهاب للمدارس

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع التغيرات في الفصول، واقتراب فصلي الخريف والشتاء، بالتوازي مع انطلاق العام الدراسي الجديد، تبدأ العديد من الأمهات للبحث عن الطرق المناسبة للعناية ببشرة أطفالهن إذ يتعرضون لقسط كبير من حرارة الشمس صباحًا بسبب توقيت المدرسة، فضلًا عن انخفاض الحرارة في منتصف اليوم، ما يؤثر على جلدهم ويجعلهم أكثر عُرضة للإصابة بالحساسية.

طريقة الاهتمام ببشرة طفلك وصحة الجلد

وفي هذا الصدد، كشف الدكتورة إيمان سند، أستاذ الجلدية بجامعة بنها، عن طريقة الاهتمام ببشرة الطفل وصحة جلده، بشكل صحي، مؤكدة أن الأمر يحتاج لترطيب كبير، مع ضرورة الابتعاد عن استخدام الغسول الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الكحول أو المُعقم: «لازم نستخدم غسول ميكونش نسبة التعقيم عالية أوي، ولو استخدمناه نرطب بعده مباشرة، وده لأنه بيسبب جفاف للجلد والجسم».

وتابعت «سند» خلال حديثها لـ «هُن»: «ادهني جسم الطفل كله بالمرطب للحفاظ على طبقة الحماية الخارجية».

ونصحت أستاذ الجلدية، بضرورة استخدام المرطبات التي تحتوي على كريمات وحليب: «ادهني من تحت لفوق عشان يحسن الدورة الدموية ويزود من تأثير الكريم».

طرق العناية بجسم الأطفال

وتبحث الأمهات على الطرق الطبيعية والصحية للحفاظ على صحة جلد وبشرة أطفالهن، لتجنب تعرضهن للحساسية أو الجفاف.

ووفقًا لموقع «healthline» إليكِ عدة نصائح للحفاظ على بشرة طفلك جاءت على النحو التالي:

١- الترطيب المستمر

تتأثر بشرة الأطفال بشكل كبير بسبب النزول لحمامات السباحة، أو التعرض للشمس، والعودة لدرجة حرارة المنزل، ما يسبب الجفاف الذي يحتاج للترطيب بشكل كبير، ومستمر.

٢- تناول الخضروات والفواكه

يساعد تناول الخضروات الورقية، والفواكه على ترطيب الجسم، ومده بالمياه التي يحتاجها الجسم بشكل كبير لتعويض الجفاف.

٣- تجنب بعض العادات الخاطئة

عليكِ منع طفلك من بعض العادات أمثال تناول الأكلات المقلية والوجبات السريعة، والمشروبات الغازية، فضلًا عن التعرض للأشعة الضارة للشمس لأوقات طويلة، والحفاظ على تناول قدر كبير من المياه وممارسة الرياضة.

٤- النوم الكافي

على الأطفال الحصول على عدد ساعات النوم الكافية، لتنشيط الدورة الدموية.