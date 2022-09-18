أستاذ الأمراض الجلدية: الدهون الزائدة بالبشرة تسبب انسداد المسامات

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت الدكتورة إيمان سند أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة بنها، إن الرجال والسيدات يتعرضون لمشكلات بالبشرة في فصلي الخريف والشتاء، مشيرة إلى أن النساء تهتم بالبشرة أكثر، ولكن الرجال الأكثر تعرضا للشمس والحرارة والتغيرات الجوية لأن أكثر فترات عملهم خارج المنزل، موضحة أن مشكلات الحساسية تزيد بالجلد أو الشعر كلما أزداد الجفاف؛ لذا يُنصح باستخدام مرطبات البشرة لمقاومة الجفاف مما يساعد على التئام التشققات السطحية على سطح الجلد؛ لأن ذلك يسمح للعوامل البيئية الموجودة في الجو والبيئة المحيطة، من اختراق مسام البشرة والدخول لعمق الجلد والتسبب بالحساسية.

البشرة الدهنية تلتهب نتيجة لزيادة الدهون

وأضافت أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة بنها، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن البشرة الدهنية تلتهب نتيجة لزيادة الدهون وحدوث انسداد بمسامات البشرة وظهور البثور السوداء والبيضاء، مما يسبب الالتهابات بالبشرة، لذا يجب غسلها من وقت لآخر، فيما لا يقل عن 3 مرات باليوم الواحد، مع تعويض المادة الدهنية التي يفقدها الجلد مع غسيل البشرة المتكرر، باستخدام المرطبات ويُفضل الكريم المائي الذي يحتوي على نسبة مياه مثل «اللوشن»، حيث يلطف البشرة ويساعد على مقاومة الالتهابات والعوامل البيئية المختلفة.

البشرة الجافة يجب غسلها مرات أقل وعدم استخدام الصابون العادي

وأوضحت «سند»، أن البشرة الجافة يجب غسلها مرات أقل وعدم استخدام الصابون العادي وتنظيفها بحليب البشرة وتعويضها بكريمات مرطبة دهنية، مشيرة إلى أن الغسول المستخدم بشكل متكرر لتعقيم الأطفال والحفاظ على نظافتهم قد يضر الطفل، خصوصا أنه يعمل على إزالة الطبقة الدهنية التي تعطي حماية للجلد، لذا ينصح باستخدام الغسول الزيتي لبشرة الأطفال.