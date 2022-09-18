«ريماس» رسامة بورتريه عمرها 12 عاما.. ترسمك في 4 ساعات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تمسك بكراستها وألوانها طوال ساعات اليوم، تبدع وتبتكر وترسم بإحساس عال وذوق رفيع، فمنذ نشأت الطفلة «ريماس» وهي تعشق مسك الألوان بيدها والرسم بعينيها وقلبها قبل أناملها، حيث أيقنت أسرتها أن لها مستقبلا كبيرا بين المبدعين، فقرروا مساعدتها من خلال تعليمها علي يد مدرب في الرسم لتنمية الموهبة التي كانت تتعاظم شىيا فشيئا حتى أصبحت حديث زملائها الصغار وبات الجميع في مركز الباجور بالمنوفية يتحدث عنها وعن موهبتها.

الطفلة ريماس مصطفي التي لا يزيد عمرها عن 12 عاما، عشقت الرسم واستطاعت رسم بورتريهات لعدد من النجوم والمشاهير، ولقيت قبولا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورهل وهي ترسم، ومن الرسومات التي قوبلت بترحاب شديد هي رسمة مميزه للاعب محمد مجدي أفشة نجم الأهلي، تظهر وكأنها صورة شخصية للاعب الدولي.

ريماس: بحلم أدخل كلية فنون جميلة

«بحلم أدخل كلية فنون جميلة لتعلقها بالرسم، ونفسي اطلع رسامة كبيرة»، بصوت هادئ بدأت الطفلة ريماس حديثها لـ«الوطن»، مؤكدة أنها تتمنى تطوير موهبتها أكثر فأكثر حتى تصبح من كبار الرسامين في مصر، مشيرة إلى أنها تستطيع رسم البورتريه في خلال 4 ساعات وتظهر الرسمة كأنها صورة شخصية لصاحبها لأنني اهتم بكل تفاصيل الرسمة.

والدة ريماس: سأدعمها حتى الوصول للعالمية

تقول نهى زكريا والدة الطفلة ريماس، أنها فوجئت بمشاهدة ريماس ترسم على كراسات الرسم وهي في عمر السادسة بطريقة رائعة فأدركت أنه لابد من تطوير موهبتها، وبعد 6 سنوات من التدريبات أصبحت ابنتها صاحبة رسومات مميزه يشيد بها الجميع، مؤكدة أنها ستساعدها لحين تحقيق حلمها.

وأضافت والدة ريماس في تصريحات لـ«الوطن»، أن ابنتها حصلت علي المركز الأول على مستوى الجمهورية والثالث على مستوى العالم في مسابقة الصحة العالمية منذ عام تقريبا، كما حصلت على العديد من الجوائز داخل الإدارة التعليمية في محافظة المنوفية مشددة على أن ابنتها ينتظرها مستقبل باهر في الرسم .