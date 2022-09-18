«حسناء» أول مأذونة شرعية في دمياط: الناس كانت مذهولة مني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مهن ومجالات كثيرة أثبتت فيها المرأة المصرية نجاحها وكفاءتها وقدرتها على ذلك، بما فيها المهن الصعبة التي يعتقد البعض بأنها حكر على الرجال ولكن المرأة المصرية استطاعت النجاح فيها، من بينها «حسناء»، أول مأذونة شرعية في دمياط.

تعمل في المحاماة ودرست الشريعة

وروت حسناء صلاح، أول مأذونة شرعية في دمياط، تفاصيل التحاقها بهذه المهنة، قائلة إنها قررت خوض الالتحاق بهذه المهنة بعدما توفي المأذون الخاص بالمنطقة التي تعيش بها، فقررت التقدم لشغل مكانه خاصة أنها تعمل في مجال المحاماة، كما أنها درست الشريعة الإسلامية.

وأضافت «حسناء»، خلال اتصال عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنها اقتدت بصديقتها التي أصبحت أيضا مأذونة منذ 4 سنوات ولكن في محافظة أخرى، متابعة: «كنت مبهورة بيها وكنت نفسي أخوض التجربة».

رد فعل المواطنين

وعن رد فعل المواطنين في بداية عملها، قالت إن الناس شعرت في البداية بذهول واستغراب: «الناس عاوزة تعرف هعمل إيه، بس ربنا يسر الأمر واشتغلت وشعوري بالتوتر قل والناس تقبلت في النهاية، ومش بسحب المنديل زي باقي المأذونين».

وحكت عن أغرب موقف تعرض له أثناء عملها كمأذونة شرعية، قائلة والد عروسة منع دخول العروسة في غرفة عقد القران، خاصة أن الخطبة التي تتلوها عند العقد يقصد بها العريس والعروسة وبالتالي لابد أن يكونا حاضرين.