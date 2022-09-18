هل تسبب المضادات الحيوية الإصابة بسرطان الجلد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن باحثون من جامعة إيموري الأمريكية، أن المضادات الحيوية قادرة على تسريع نمو نقائل سرطان الجلد.

وتشير مجلة Medical Xpress، إلى أن الباحثين اكتشفوا التأثير السلبي للمضادات الحيوية في الميلانوما (سرطان الجلد)، حيث اتضح لهم أن هذه المضادات الحيوية قادرة على تسريع نمو النقائل في العظام بسبب استنفاد البكتيريا المعوية، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وقد توصل الباحثون إلى هذا الاكتشاف من نتائج الاختبارات التي أجروها على الفئران المخبرية، التي حقنت بخلايا سرطانية B16‐F10 في القلب والعظام، مع إعطائها مضادات حيوية واسعة الطيف. وبعد ذلك خضعت هذه الفئران إلى دراسة مفصلة باستخدام قياس التدفق الخلوي.

واتضح للباحثين أن استنفاد ميكروبيوتا (microbiota) الأمعاء التي تمثلها خلايا NK و Th1 أدى إلى إضعاف منظومة المناعة للفئران. وأن الدواء الذي حقنت به الفئران خفض من كفاءة هذه الخلايا بنحو ثماني مرات. وأن هذه الفئران أصبحت أكثر عرضة لظهور النقائل في أنسجة العظام مقارنة بفئران المجموعة الضابطة.

ويعتقد الباحثون، أن هذه النتائج تؤكد على أهمية ميكروبيوتا الأمعاء في حماية الجسم، وتقييم الأطباء لعواقب استخدام المضادات الحيوية في الجهاز الهضمي.

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