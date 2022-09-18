3 نصائح للأمهات للتعامل الصحيح مع نوبات غضب الأطفال

القاهرة - سمر حسين - ماما

الكثير من الأطفال يتعرضون لنوبات الغضب التي قد تأتي نتيجة عدم حصولهم على شيء ما يرغبون به، وهو ما يثير انفعالاتهم بشدة، ما يسبب شعورا للأم بالعجز نتيجة عدم السيطرة على الموقف، وكيفية التعامل مع طفلها بصورة صحيحة.

وعلى هذا النحو، قدمت جيسيكا فاندروير، أخصائية العلاج النفسي البريطانية، مجموعة من النصائح التي تساعد الأمهات في كيفية السيطرة على نوبات غضب صغارهن.

كيفية السيطرة على نوبات غضب الطفل

ووفق ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، يمكن القيام ببعض الخطوات البسيطة للسيطرة على نوبات غضب الطفل، والتعامل معها بحكمة تامة.

سرد ما تريه

يجب على الأم أولًا سرد ما تراه لطفلها، حتى توضح له كيف بدا لها تصرفاته ونوبات غضبه المزعجة، حتى يدرك ما ارتكبه من سلوك خاطئ.

تواصلي مع الشعور وليس السلوك

كما قالت «جيسيكا» إن الأطفال الصغار لا يمكنهم استخدام المنطق أو التفكير خاصة في سنوات عمرهم الأولى، ولهذا السبب فإن الأمات بحاجة إلى التواصل مع ما يشعرن به بدلاً من السلوك الذي يشاهدونه فقط.

إضافة المرح إلى الأجواء

من الضروري أيضًا أن تحاول الأم إضافة أجواء المرح على الطفل خاصة عند تعرضه لنوبات الغضب، وذلك حتى تحاول امتصاص انفعالاته بقدر الإمكان، وهو ما أكد عليه أيضًا الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، خلال حديثه لـ«هن»، موضحًا أن هذه الخطوة تساعد في محاولة الأم لتهدئة طفلها بشكل ملحوظ، ومن ثم تبدأ في التعامل معه بشكل صحيح.