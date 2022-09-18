الامارات | تعرَّف على الأغنية التي توفي سجين أمريكي بسبب سماعها المتكرر (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي سجين أمريكي حتفه بعد تعذيبه بطريقة غريبة.

فقد تُوفي السجين جون باسكو عندما بالغ ضباط سجن مقاطعة أوكلاهوما الأمريكية في تعذيب الرجل داخل الزنزانة بإجباره على الاستماع إلى أغنية الأطفال الشهيرة «بيبي شارك» دون توقف، حسبما أفادت مواقع إخبارية نقلاً عن صحيفة «نيبوست».

وقال مسؤولو مركز احتجاز مقاطعة أوكلاهوما: «بعد فترة، تم العثور على باسكو في حالة عدم استجابة».

وأشار مسؤولو السجن إلى أن الضباط حاولوا إنعاش باسكو حتى وصول الإسعاف، لكن جهودهم باءت بالفشل، وتم إعلان وفاته.

وتم فتح تحقيق في الحادث ومساءلة ضباط السجن، وقال المتحدث باسم السجن مارك أوبجراند: «إنه لا توجد علامات واضحة على وجود تلاعب، وإن المحققين سينظرون في احتمال تناول جرعة زائدة من المخدرات سبب الوفاة».

وكان باسكو قد رفع دعوى قضائية ضد مقاطعة أوكلاهوما، متهماً ضباط احتجاز سابقين بإجباره هو وزملائه على الاستماع المتكرر لأغنية الأطفال «بيبي شارك» وهم مقيدي الأيدي إلى الحائط.

وقال كاميرون سبرادلينغ، محامي باسكو، إنه وجد الظروف المحيطة بوفاة باسكو مزعجة، وطلب الحفاظ على جميع الأدلة مع بدء التحقيق.