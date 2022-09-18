الامارات | إصابة عادل إمام بالزهايمر تشعل مواقع التواصل الاجتماعي



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طمأن المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام الجمهور على صحة الفنان المصري المعروف، بعد انتشار أخبار عن إصابته بمرض الزهايمر، مؤكدا أن ما يتم تداوله عنه عبارة عن إشاعات كاذبة.

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي في الوطن العربي قد ضجت أمس بخبر تم تداوله على نطاق واسع عن إصابة "الزعيم" بالزهايمر، مستذكرين أيضاً فيلماً له بهذا الإسم.

وعبر المنتج عصام إمام عن غضبه وحزنه من كثرة الشائعات التي تنتشر كل فترة عن شقيقه الزعيم عادل إمام، خلال مداخلة هاتفيه، قائلا: "أنا مش عارف الناس دي مستعجلة على إيه، إيه سبب أن يتقال كده، دا عادل إمام لو فيه حاجة ولو في مستشفى العالم كله هيعرف".

وكان المنتج عصام إمام سبق و تحدث عن عودة الفنان عادل إمام في فيلم "الواد وأبوه" الذي سيجمعه بابنه محمد وسيكون من إخراج ابنه رامي.

يذكر ان آخر ظهور للنجم عادل إمام في عيد ميلاده منذ بضعة اشهر حيث قام عادل محمد، أحد المقربين من الفنان عادل إمام، بنشر أحدث صورة يظهر بها إمام احتفالا بعيد مولده عبر حسابه الشخصي على تطبيق "فيسبوك" وعلق على الصورة قائلا:"الآن مع الزعيم كل سنة وحضرتك طيب".