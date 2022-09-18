3 فتيات برعن في تقليد عبلة كامل: حبنا لها السبب «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بملامح طبيعية اعتادت الظهور بها دون تجميلها بمستحضرات التجميل لتقترب من ملامح العديد من متابعيها، وأسلوب ارتجالي مميز وإطلالات غير متكلفة، وشخصيات اقتربت من خلالها لشخصيات فئة كبيرة من المجتمع، استطاعت الفنانة عبلة كامل أن تخلق لنفسها مكانة مميزة لاينافسها فيها أحد من النجوم بين جماهيرها.

وعلى الرغم من ندرة ظهورها بالبرامج التليفزيونية، واختفائها من على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يزال اسم عبلة كامل، يتردد ويتصدر محركات البحث بين الحين والآخر بسبب انتشار مقاطعها الشهيرة من خلال العديد من صانعي المحتوى، ومشاهير التيك توك، اللاتي جمعهن بها ملامح الوجه، أو الأداء التمثيلي.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، 3 فتيات برعن في تقليد عبلة كامل

هند العبد

اقترن اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي بـ «شبيهة عبلة كامل» فخلال العام الماضي، تصدرت السيدة هند العبد، مرارًا وتكرارًا محركات البحث بسبب انتشار مقاطع الفيديو الخاصة بها، التي ظهرت من خلالها وهي تُقلد الفنانة عبلة كامل، إذ جمعتها بها شبه كبير في الملامح، وطريقة في الأداء التمثيلي، ما دفع البعض يربطون بين الثنائي.

اتشهرت في 7 أيام

أسبوع واحد فقط، كان كافيا لشهرة هند العبد، السيدة الثلاثينية، وفقًا لحديثها لـ «هُن» وذلك بعد الدخول لعالم «التيك توك» والفيديوهات، بسبب الشبه والملامح الكبيرة التي تجمعها بالفنانة: «أنا ربة منزل وبصراحة أول مرة أدخل التيك توك الناس بدأت تتفاعل مع الشبه، ومن بعدها استمريت في تأدية فيديوهات تقليد الفنانة فقط»

الناس بتتصور معايا أحيانا ونفسي أقابلها

الشبه الكبير بين هند العبد، والفنانة عبلة كامل، كان طاقة القدر للسيدة التي حالفها الحظ في التواصل معها لتأدية بعض الأدوار الفنية، وفقًا لحديثها، أو لشهرتها: «نفسي أتواصل معها طبعًا مع الفنانة.. لكن لسة محصلش الشرف، وجتلي عروض في التمثيل ودي حاجة مش وحشة خاصة لو بقدم رسالة.. وأتمنى إني أمثل قدام الفنانة عبلة كامل، خصوصًا إن كتير بيقولوا إني شبهها وفي اللي بيجي يتصور معايا».

أسماء عوف

لم تجمعها ملامح تشبه ملامح الفنانة الكبيرة، لكن جمعهما الأداء الواحد، أسماء عوف، برعت في تقليد أداء الفنانة عبلة كامل، من خلال تأديتها لبعض الأغنيات، لتأخذ شهرة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بسببب التقليد بالحركات والأداء التمثيلي.

خلال تصريحات تليفزيونية للفتاة، أكدت أن تقليد الفنانة عبلة كامل كان أمرا سهلا بسبب متابعتها المستمرة لكل أعمالها، مؤكدة أنها فضلت كسر قعدة تقليد المشاهد فقط، والاتجاة لتمثيل الأغاني على طريقة الفنانين.

@asmaauf30 انا عايزاك تشيلي البلوك وتحطي قصف الجبهه ده وربنا يقدرني على فعل الخير #الصغنن original sound - .

@asmaauf30 معروفه يا قمر هتاخدي الفيديو تحطيه ستوري عندك وتكتبي عليه اهداء ل Um Sourm اللي منوره حياتشي????كلها غيرانة - Sherine

آيات هاني

كانت جائحة الكورونا «وش الخير» لشهرتها، آيات هاني صاحبة الـ22 عامًا، التي قررت اللجوء لمنصة التيك توك، وتقليد الفنانة عبلة كامل، من خلال تأدية عدة فيديوهات لشخصية «فاطمة كشري» في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، لتضج مقاطعها حينها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حبي لها سبب التقليد

حب الفتاة للفنانة كان سببًا في إبراز موهبتها، وفقًا لحديثها لـ «هُن»: «حبي لعبلة كامل خلاني أعمل كذا فيديو ليها، ولسه هعمل كتير بشخصيات مختلفة، وأتمنى إني أشوفها في الحقيقة، في متابعين كتير بيشجعوني، وهما اللي كانو بيعملو شير كتير لحد ما الموضوع وصل لعدد».