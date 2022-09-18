حيلة تنظيف شهيرة يمكن أن تدمر المرحاض.. تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك حيلة غريبة لتنظيف المراحيض باستخدام أنواع مختلفة من المنظفات بألون متنوعة في نفس الوقت.

ويقوم المستخدمون بتكديس منتجات التنظيف فوق بعضها البعض ثم يقومون بفركها داخل المرحاض. وفي النهاية يقومون بشطف المنظفات بالماء، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

وغالباً ما يتم إنشاء مقاطع الفيديو هذه كـ ASMR وهي مقاطع فيديو ترمز إلى استجابة حسية مستقلة. وبالنسبة للبعض، تسبب مقاطع الفيديو هذه إحساساً لطيفاً بسبب الضوضاء.

ويختبر بعض منشئي المحتوى مقدار "التحميل الزائد" على مراحيضهم. وكشفت صحيفة إكسبريس البريطانية أن إحدى المستخدمات استخدمت ستة صناديق من صودا الخبز في مرحاضها في جلسة واحدة. وفي حالة أخرى، استخدمت ثماني علب من محلول مبيض. وفي مقطع فيديو آخر، أصيبت نفس المنشئة بالمرض بعدما استخدمت زجاجة كاملة من رذاذ كابوم.

وتحظى مقاطع الفيديو هذه بعشرات الآلاف من المشاهدات على تيك توك، ولكن من الجيد ألا تجرب ما تراه في المنزل. فليس هذا أمراً مكلفاً فحسب، ولكنه أيضاً لن يجعل مرحاضك أكثر نظافة من استخدام مبيض كلاسيكي أو محلول الخل.

وهذا النوع من السلوك ليس مجرد تنظيف غير فعال، ولكنه سيء للبيئة والأهم على رئتيك، كما يمكن أن يؤدي أيضاً إلى إتلاف مرحاضك بشكل دائم، وهو خطأ مكلف للغاية.

وقال فريق شركة Unblocktober "هذا يمكن أن يسبب تآكلاً وتلفاً للأنابيب، ناهيك عن فيضان المرحاض إذا كنت تملؤه بشكل كبير قبل شطفه".

وقالت كارولين فورتي، المديرة التنفيذية لمعهد Good Housekeeping Institute "إن التخلص من كميات كبيرة من المنظفات المختلطة في الصرف الصحي أو المرحاض يمكن أن يتلف الأسطح ويسد السباكة". لذلك من الأفضل التقيد بطرق التنظيف العادية وتجنب مثل هذه الوسائل المؤذية للمرحاض وللصحة.

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