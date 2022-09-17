7 فوائد للولادة الطبيعية: «ابعدي عن الجرح والنزيف»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع تطورات الأزمنة اندثرت فكرة «الداية» التي كانت الوسيلة الوحيدة للولادة على مدار الكثير من العصور، إذ اتجه الكثيرون إلى الأطباء لإتمام عملية الولادة الطبيعية ولكنها بدأت تتراجع شيئًا فشيئًا بسبب العديد من السيدات اللاتي يفضلن الولادة القيصرية لتحديد وقت الولادة أو خوفًا من ألم الطبيعية، إلا أن الأمر يحمل العديد من المخاطر الصحية التي قد لا تعلمها السيدات بشكل كافٍ.

السيدات تستسهل ووزارة الصحة تتصدى

في هذا الصدد، أكد الدكتور حسام الشنوفي، أستاذ طب النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، أن بعض السيدات يختارن الولادة القيصرية بدلًا من الطبيعية من باب «الاستسهال»، إذ أن البعض يعتقد أنهم لا يشعرون بالألم مُطلقًا، والقيصرية ولادة سريعة وغير مؤلمة، مؤكدا أن إجراءات وزارة الصحة الحالية للحد من الولادة القيصرية غير المبررة أمر مُبشر يحتاج لمجهود وتوعية مجتمعية.

أسباب تجعلك تختاري الولادة الطبيعة بدلًا من القيصرية

وحدد الدكتور حسام الشنوفي، للسيدات المقبلات على الحمل والولادة، من خلال «هُن» العديد من الأسباب التي تجعلهن يختارن الولادة الطبيعة بدلًا من القيصرية، وذلك على النحو التالي:

مخاطر كبيرة للولادة القيصرية

الشعور بالألم الكبير عقب الانتهاء من فترة التخدير بسبب البنج.

خطورة بالغة بسبب حدوث التصاقات للجسم.

صعوبة انفصال المشيمة ونقلها لغير مكانها ما يسبب النزيف.

فوائد الولادة الطبيعية

عودة السيدات لممارسة الحياة الطبيعية سريعًا.

التخلص من وجود جرح في البطن.

تنشيط الجنين.

الاستفادة من المياه الموجودة في الرئة من خلال ضخها وقت الولادة.

الولادة في الموعد الطبيعي للجنين.

تنشيط الرضاعة الطبيعية.

تقليل فرصة إصابة الجنين بالصفراء.

أمور عليكِ الالتزام بها قبل الولادة الطبيعية

الحفاظ على الوزن الطبيعي.

ممارسة الرياضة لتقوية عضلات الحوض.

الصبر حتى موعد الولادة الطبيعي.