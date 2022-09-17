سلوك مخيف - منع أطفال من اللعب في الخارج بعد الساعة 7 مساءً.. لن تتوقع السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

منعت أم أطفال جيرانها من اللعب في الخارج بعد الساعة 7 مساءً.

في البداية الأم، التي لديها طفل أقل من عامين، تتعامل بشكل جيد مع جميع جيرانها، لكن بدأت المشاكل بعد أن وُضع بعض الأطفال اللذين تتراوح أعمارهم بين (10-16 سنة)، طوق كرة سلة "في حديقة المنزل"، وفقًا لصحيفة "newsweek".

وقالت السيدة " يلعبون كرة السلة صباحًا في وقت مبكر جدًا، ووقت متأخر من المساء بعد الساعة 7، وطفلتي الصغيرة تحتاج إلى قيلولة، وأنا أعمل من المنزل".

وتابعت: "طلبت من هل يمكنهم أن يطلبوا من أطفالهم عدم اللعب بعد الساعة 7 مساءً بسبب وقت نوم طفلي، وانشغالي في عملي".

"أنا الوحيدة التي لدي طفلة، وكنت منتظرة تفهم الجيران هذا الأمر، لكن واجهت بالترهيب، وسلوك مخيف للغاية مثل التحديق في نافذتي أثناء السير وما إلى ذلك".

كانت تخشى أن يكون ذلك بسبب طلبها، لذا شاركت الأم منشورًا عبر وسائل التواصل الإجتماعي: " هل كنت حقًا غير منطقي أن أطلب أن تتوقف الضوضاء في الساعة 7 مساءً؟ لم يكن الأمر يتوقف طوال اليوم، وهو ما لم أكن أمانع فيه ولكن وقت الليل لطفلي مهم، أريد سماع الآراء من فضلك ".

وتباينت ردود الأفعال على المنشور، جاء أبرزها قال ميلتون رود: " هذا في وقت مبكر جدًا للعب، سأكون منزعجًا أيضًا".

وعلق سعيد الهامستر: "أسمح للأطفال باللعب في الخارج عندما يكون الطقس جيدًا".

وأضاف أزيروثي: " لماذا لا ترغبي أن يلعب الأطفال في الخارج بعد السابعة مساءً؟".

واصلت الأم الدفاع عن نفسها، مشيرةً أن من حقها "إبلاغ الشرطة بما يعيق الطريق العام ويسبب الضوضاء".

وأضافت أنه يجب على الأطفال "احترام" الجيران الآخرين، قائلة: "لماذا تأتي كرات السلة إلى حديقتي، وتطرق النوافذ والأبواب عندما ينام طفلي؟".

وردّت الأم في تعليق آخر: "تعتقدون جميعًا أنه من الجيد أن يتمكن الأطفال من فعل ما يريدونه عندما يريدون، وعدم احترام أي حدائق جيران / ممتلكات / أشخاص آخرين يعيشون في المنطقة".

واستكملت: " لذا ، لا بأس من أن يفعل الأطفال ما يريدون (وأولياء أمورهم)، ولكن علي أن أتحمل الأمر، هذا ليس من آداب الجيران".

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