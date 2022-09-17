لن تتوقع ما يحدث لجسمك عند تناول التمر بالحليب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يعتبر التمر بالحليب من المغذيات الطبيعية التي تحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، لمده بالطاقة اللازم، والمساهمة في تجنب الإصابة بالأمراض، وأن الحرص على تناوله يقدم لك بعض الفوائد الصحية.

يستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي أهم الفوائد الصحية التي يقدمها تناول الحليب بالتمر، وذلك وفقََا لما ذكره موقع health benefitsof، والتي تشمل ما يلي :

يعزز الطاقة

عادة ما يحتاج الأشخاص الطاقة خلال الصباح، لذا أن تناول التمر بالحليب، يوفر لك الطاقة اللازمة، ويحافظ على نشاطك، وذلك نظرََا لأنه يحتوي على الجلوكوز والفركتوز، المهمين في تعزيز طاقة الجسم.

شحوب البشرة

يعاني العديد من شحوب البشرة، لذا فأن تناول الحليب بالتمر يحسين مظهر البشرة، واشراقها وذلك من خلال فاعليته في تنشيط الدورة الدموية.

التوتر

يحتوي الحليب على فيتامينات أ و ب، وكذلك يساعد التمر على الحفاظ على رطوبة الجسم، الذي يساعد في التخلص من الانزعاج، وتقليل الشعور بالتوتر.

تسهيل عملية الهضم

منتجات الألبان والتمر غنية بالألياف التي تساعد على تنظيم عمل الجهاز الهضمي، ما يحسن من حركة الهضم والأمعاء وجعلها أكثر سلاسة، ويعتبر من المشروبات المفضلة للحالات التي تعاني من الإمساك.

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