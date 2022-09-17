صدفة غيرت حياتها.. امرأة أرادت شراء منزل فامتلكت مدينة بأكملها- كيف حدث ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ألا تكره ذلك عندما تشتري منزلاً، وينتهي بك الأمر بشراء مدينة بأكملها؟

كان هذا هو الحال بالنسبة لامرأة من ولاية نيفادا ، والتي بدلاً من إنفاق 594 ألف دولار على منزل واحد سباركس ، شمال شرق رينو ، اشترت 85 منزلًا إضافيًا تقدر قيمتها بحوالي 50 مليون دولار.

وقال جانيس ماكلروي، الوكيل العقاري في شركة رينو: "إن السبب هو خطأ مطبعي في أوراق سجلات الشهر العقاري".

وتابع: "كيف سيعرف الشخص العادي ما هو رقم المبني، وجميع أرقام الطرود الخاصة بالممتلكات التي يشترونها، إذا كانت لديهم المعلومات غير الصحيحة لمطابقتها؟، إنهم يعتمدون على المعلومات التي قدمتها لهم الشركة".

"أقل من 5٪ من العملاء يقرؤون في الواقع جميع المستندات والأوراق اللازمة لشراء منزل"، وفقًا لما ذكر "ماكيلروي".

واستكمل: "نظرًا لأنه كان من الواضح جدًا حدوث خطأ، فقد تواصل قسم خدمات التقييم لدينا مع Westminster Title على الفور حتى يتمكنوا من البدء في العمل على تصحيح سلسلة الملكية التي نُقلت عن طريق الخطأ."

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