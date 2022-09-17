الطفلة سيلين تصارع ضمور العضلات وحالتها الصحية في خطر: «انقذوها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج «انقذوا الطفلة سيلين»، خلال الساعات القليلة الماضية، لدعم الطفلة، والدعوة إلى التبرع لإنقاذها، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية والبدنية، إذ باتت تصارع المرض، على أمل الوصول لثمن العلاج الجيني، وعودة الطفل لحياتها الطبيعية مُجددًا.

تدهور حالة الطفلة سيلين

وكشفت رضوى حمدي، والدة الطفلة سيلين، لـ«هُن»، عن تدهور الحالة الصحية لابنتها، إذ بات من الصعب جلوسها أو وضعها بشكل ثابت، ولم تقوى سوى على النوم أو الانبطاح أرضًا، فضلًا عن صعوبة التنفس، ومشاكل الرئة، بالإضافة لتغير لون جسدها للأزرق نتيجة شدة التعب والمرض.

وناشدت الأم بسرعة التبرع لطفلتها، إذ وصل الحساب البنكي الخاص بعلاجها إلى 12 مليون جنيه من أصل 40.

الهاشتاج في المركز الثاني على تويتر

وأوضحت رضوى، أنها تخشى من اختفاء الهاشتاج المُدشن للدعوة للتبرع لابنتها عبر منصة التغريدات «تويتر»، إذ أصبح في المركز الثاني بدلًا من الأول، ما يؤثر على التفاعل عليه.

تدشين هاشتاج ودعم الفنانين

وخلال الساعات القليلة الماضية، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجا بعنوان «انقذوا الطفلة سيلين»؛ لدعوة المواطنين للتبرع للطفلة، واستكمال المبلغ حتى تتمكن من تلقي الحقنة التي يصل سعرها إلى 40 مليون جنيه، خاصة مع تدهور حالتها الصحية رغم تلقيها العلاج المعتاد.

ودعم الهاشتاج العديد من الفنانين وصُناع المحتوى، وعلى رأسهم محمد هنيدي، أحمد صفوت.

حالة الطفلة سيلين

يذكر أن الطفلة سيلين أصيبت وهي في عمر الـ11 شهرا بضمور العضلات الشوكي، والحل في علاجها هو حقنة بسعر 2 مليون دولار.