أخصائي تغذية علاجية يحذر من تناول الطفل للثلج والطين: دليل على إصابته بأمراض خطيرة 

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، إن الجسم عندما يكون في حالة مرضية معينة يبعث رسائل من الممكن أن تترجم من خلال احتياجه لبعض الأكلات والمشروبات، والدراسات أثبتت أن هناك مجموعة من الأكلات عندما يزيد تناولها بشكل غير مبرر، مثل اشتهاء الثلج طوال اليوم فهذا دليل على أن الطفل مصاب ببعض الأمراض العضوية والنفسية.

التراب والطين وعلاقتهما بالأنيميا

وأوضح «سالم» خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلامية شيرين عفت، المذاع على فضائية «DMC»، أن بعض الأطفال يريدون أكل الطين والتراب الموجود على الأرض، وهذا دليل على أن الطفل لديه أنيميا شديدة جدا، لهذا يتم تحويله على الطبيب لعمل صورة دم لنرى الدرجة التي وصلت إليها الأنيميا.

سبب حرص الأطفال على تناول البطاطس المقلية

وأشار الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية إلى أن بعض الأطفال أيضا يشتهون أكل البطاطس المقلية بكثرة وهذا يدل علي نقص أحماض دهنية مثل الأوميجا 3 وهي موجودة في الأسماك والسلمون والمأكولات البحيرية بشكل عام، ومن الممكن أن يحصل عليها الطفل كمكملات غذائية من بعض الصيدليات.

احتياجات جسم الإنسان في التغذية

وأكد أخصائي التغذية العلاجية، أن جسم الإنسان يترجم احتياجاته من خلال البحث عن الطعام المناسب الذي يعوض الفقد الذي يعانيه، وهو ما أثبتته الدراسات العلمية للتغذية العلاجية وخاصة مع تزايد الإقبال على طعام أو مشروب بعينه.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.