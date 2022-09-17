أخصائية تخاطب تنصح بالكشف على الأطفال عند ولادتهم: «تأكدي من سلامة السمع»

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت سارة منصور، أخصائية تخاطب وتعديل سلوك، إن الكثيرين يغفلون الكشف على الطفل فور ولادته، وهذا غير صحيح فمن المهم الكشف على أعضاء نطق الطفل والسمع والتأكد من ما إذا كان هناك ربط في اللسان أم لا، فأحيانا يشتكي أولياء الأمور من اكتشفاهم المفاجئ أن الطفل لا يستطيع السمع أو لديه ربط في اللسان ولا يستطيع التحدث.

مشكلة في التفاعل الحركي بالشهور الأولى

وأوضحت «منصور» في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلامية شيرين عفت، المذاع على فضائية «DMC»، أنه إذا كان الطفل لديه مشكلة في التفاعل الحركي فى الشهور الأولى فهي علامات يجب أن تجعل الأم تتجه للطبيب؛ فمعظم السيدات تعتقد أن هناك مشكلة إذا الطفل لم يتكلم حتى 3 سنوات، ولكن المفترض أنه من سن 8 أشهر يبدأ في إصدار صوتيات بحروف بسيطة.

الكشف الطبي من أول يوم ولادة

وأشارت سارة منصور، أخصائية تخاطب وتعديل سلوك، إلى أن الكشف الطبي على السمع والنطق يجب أن يكون مع اليوم الأول للولادة للتأكد من طبيعة عمل الأجهزة الحيوية ومنها أجهزة النطق والسمع، لافتة إلى أن هناك مشكلات في النطق قد تؤدي إلى صعوبة في البلع وإخراج الصوت لدى الأطفال.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.