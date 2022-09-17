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طريقة عمل السمسمية والحمصية والفولية.. «جهزي حلاوة المولد بأقل تكلفة»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

السمسمية والحمصية والفولية

طريقة عمل السمسمية والحمصية والفولية، من أكثر العبارات بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، من جانب ربات المنازل، مع اقتراب موعد يوم المولد النبوي، إذ تلجأ العديد منهن للبحث عن الطرق الطبيعية والمنزلية لتحضيرها بدلًا من الشراء؛ لضمان الجودة والمذاق، وتوفير تكلفتها العالية. 

طريقة عمل السمسمية والحمصية والفولية

وإليكِ في البداية طريقة عمل السمسمية، على خطوات الشيف سالي فؤاد، بطريقة جديدة وسهلة واقتصادية:

مقادير السمسمية

سمسم.

ماء.

عصير ليمون.

سكر. 

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طريقة عمل السمسمية

- في وعاء عميق، اخلطي السكر والماء على النار للحصول على قوام متماسك.

- ضيفي للخليط الليمون والسمسم، ثم افردي جميع المكونات المتجانسة على مفرش من السيليكون، وقومي بتقطيعه إلى مستطيلات.

- اتركي الخليط حتى يتجمد ثم كسيره وقدميه باردا.

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طريقة عمل الحمصية

مقادير عمل الحمصية

2 كوب حمص 

200 جرام سكر ناعم

30 جرام ماء 

ملعقة كبيرة عسل أبيض 

عصرة نصف ليمونة

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طريقة عمل الحمصية

في البداية قومي بإذابة السكر مع الماء على النار ثم ضيفي له عصرة الليمونة مع الاستمرار في التقليب.

ضيفي العسل وقلبي حتى يذوب ثم نرفع الخليط من على النار.

في النهاية ضيفي الحمص وقلبي جيدًا ثم ضعي الخليط على سطح سيلكون أو كيس نايلون مدهون بالزيت.

شكلي الخليط، واتركيه يتجمد ويتماسك، ومن ثم يقدم.

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طريقة عمل الفولية

1/4 كيلو فول سوداني مقشر وغير مملح

1/2  كوب سكر

1/3 كوب ماء

1/2 ثمرة ليمون كبيرة

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طريقة عمل الفولية

في البداية، قومي بتسخين الفرن لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي الفول في الفرن لمدة 10 دقائق ليحمص.

اخلطي السكر والماء على نار متوسطة.

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قلبي الخليط حتى يذوب السكر، ضيفي عصير الليمون، وقلبي باستمرار لمدة من 15 : 20 دقيقة.

ضعي الفول السوداني مع خليط السكر، وقلبي باستمرار حتى تمتزج المكونات.

ادهني صينية بالقليل من الزيت، ثم افردي الفولية عليها، وقطعيها إلى مستطيلات متساوية الحجم.

اتركي الفولية لمدة لا تقل عن الساعتين حتى تتماسك قبل تقديمها.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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