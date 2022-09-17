راجعين للدراسة.. أفضل لوك للعودة إلى الجامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - مع أقتراب العام الدراسي والعودة للجامعة،أكثر ما يشغل فكر الفتيات هو كيفية تجهيز خزانتها بملابس جديدة ،مريحة وعصرية،تصلح لـ"لوك الجامعة" ،لتمنحها طلة مميزة وأنيقة .

لذا يساعدك الخليج 365 في هذا المقال على أقتناء أفضل القطع التي تمنحك لوك مميز ومناسب للجامعة.

اختاري ملابس مريحة :-

الجامعة تحتاج إلي الكثير من الحركة لذا عليكِ اختيار ملابس مناسبة ، ولا تختاري الملابس الضيقة أو الواسعة عن اللزوم، فالأفضل أن تختاري الملابس التي تشعرين فيها بحرية الحركة، كـ التيشرتات القطنية

ونرشح لكِ "تيشرت مطبوع"

يتميز بتصميمه الأنيق، وخامة عالية الجودة، ملمسها ناعم علي الجسم.

الجينز :-

يظل الجينز متربعًا على عرش الموضة دائمًا، سواء جاكت أو بنطلون جينز فهو يمنحك طلة كاجوال متميزة مريحة، يساعدك على الحركة بخفة وحرية، من الأفضل اعتماد الجينز في طلتك أثناء العودة للجامعة.

ونرشح لكِ "بنطلون جينز اسكيني"

يناسب جميع الأوقات والمناسبات، مريح، تصميم أنيق، هاي ويست مما يمنحك قوام ممشوق.

ونرشح ايضًا "جاكت جينز ببطانة فرو"

جاكيت جينز ببطانة فرو بيضاء وجيوب سحرية جانبية ،متوفر بعدة مقاسات

الحذاء الأبيض وحقيبة الظهر:-

اقتحمت موضة الحذاء الأبيض وشنطة الظهر الصغيرة،عالم الموضة بقوة،حيث تمنحكِ طلة كاجوال مريحة،وحيوية،وتعطيكي مظهراَ أكثر أناقة

ونرشح لك " شنطة ظهر وكتف بحزام "

يمكن ارتداؤها كشنطة ظهر وكتف وكروس، مصنوعة من خامات عالية الجودة، و جميع الخامات والاكسسوارات مستوردة.

نرشح لكِ أيضًا "حذاء رياضي برباط أبيض

جزء علوي مصنوع من الجلد المرن مع رباط للإغلاق، مُزود بنعل داخلي ناعم يمنحك الراحة طوال اليوم، ونعل خارجي متين من بلاستيك بي في سي لراحة إضافية.

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