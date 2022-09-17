احذر.. 9 علامات تشير إلى إصابته بنزيف داخلي بالرأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

قد يعاني العديد من ظهور العلامات التي يمكن أن تشير إلى إصابتك ببعض الأمراض الخطيرة، ومن بينها نزيف داخلي الرأس، وذلك وفقًا لما ذكره موقع webmd.

علامات تشير لإصابتك بنزيف داخلي بالرأس

الإصابة بصداع شديد مفاجئ.

الشعور بضعف في الذراع أو الساق.

الرغبة في القيء.

الغثيان.

الشعور بتنميل في الأطراف.

عدم القدرة على التحدث.

صعوبة التحدث.

صعوبة البلع.

عدم القدرة على التوازن.

مع العلم قد ترتبط تلك العلامات بمشكلات صحية مختلفة، لذا يكون من الضروري التوجه للطبيب للكشف عن السبب الرئيسي.

أبرز أسبابه

صدمة الرأس

أن التعرض لصدمة بالرأس تعد من أكثر الأسباب الشائعة التي ينتج عنها نزيف داخلي بالرأس، وغالبًا لدى الحالات التي تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

ارتفاع ضغط الدم

قد يواجه معظم الأشخاص ارتفاع ضغط الدم على مدى فترة زمنية طويلة، حيث يمكن أ، ينتج عنها ضعف في جدران الأوعية الدموية، وبالتالي إهمال علاجها يمكن أن يسبب نزيف بالرأس.

تمدد الأوعية الدموية

قد يعاني بعض الأشخاص من ضعف في الأوعية الدموية وبالتالي ينتج عن ذلك تضخمها، الذي يزيد من خطر انفجارها، ما يسبب نزيف في الدماغ وقد يعرضك للسكتة الدماغية.

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