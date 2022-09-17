وفاة سجين أمريكي بعد تعذيبه بأغنية "بيبي شارك" .. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تُوفي سجين أمريكي، يدعي "جون باسكو" بعد تعذيبه من قبل ضباط السجن بطريقة غير مألوفة.

وفقًا لصحيفة " nypost "، وموقع " ladbible"، قام ضباط سجن مقاطعة أوكلاهوما الأمريكية بتعذيب الرجل في "الزنزانة" بإجباره على الاستماع إلى أغنية الأطفال الشهيرة " بيبي شارك" بشكل متكرر ودون توقف لعدة ساعات.

قال مسؤولو مركز احتجاز مقاطعة أوكلاهوما في بيان صحفي:

بعد فترة تم العثور على باسكو في حالة عدم استجابة في "الزنزانة".

وأشار مسؤولو السجن إن الضباط حاولوا إنعاش باسكو حتى وصول الإسعاف، لكن جهودهم باءت بالفشل، وتم إعلان وفاته.

وتم فتح تحقيق في الحادث ومساءلة ضباط السجن، وقال المتحدث باسم السجن الذي يدعي "مارك أوبجراند: "إنه لا توجد علامات واضحة على وجود تلاعب، وإن المحققين سينظرون في احتمال تناول جرعة زائدة من المخدرات سبب الوفاة".

وكان باسكو وهو 3 نزلاء في السجن وهما ( جريجوري كورنيل، بتلر جونيور، وكريستيان تشارلز مايلز).

كما رفعوا دعوى قضائية ضد مقاطعة أوكلاهوما، متهمين ضباط احتجاز سابقين بإجبارهم على الاستماع المتكرر لأغنية الأطفال "بيبي شارك" وهم مقيدي الأيدي إلى الحائط.

قال محامي باسكو،" كاميرون سبرادلينج"، لصحيفة أوكلاهومان إنه وجد الظروف المحيطة بوفاة باسكو "مزعجة"، وطلب إلى الحفاظ على جميع الأدلة، مع بدء التحقيق .

ويعد جون هو السجين الرابع عشر الذي يموت في سجن أوكلاهوما هذا العام، كان وراء القضبان في قضية تتعلق بتهريب المخدرات، وواجه السجن انتقادات في الأشهر الأخيرة بشأن وفيات وهروب السجناء وحوادث أخرى.

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