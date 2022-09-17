خبيرة توضح إتيكيت التعامل مع المرأة.. «متسألهاش عن سنها»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

التعامل بذوق ولطف من أكثر الأمور التي تدخل السعادة على قلب الإنسان، وتخلق جوًا من القبول والأريحية في التعامل، إذ أنها تعزز من شعوره بقيمته وأهميته، ومن هنا تظهر أهمية الحرص في التعامل مع الآخرين خاصة النساء لعدم جرح مشاعرهن دون قصد، لذا نوضح في السطور التالية إتيكيت التعامل مع المرأة.

وأكدت إيمان عفيفي، خبيرة إتيكيت، خلال حديثها لـ«هن»، أن الإتيكيت في مفهومه البسيط ما هو إلا الذوق في التعامل، والحرص على مراعاة مشاعر الآخرين خلال الحديث والتعامل معهم، مشيرة إلى أهمية وجود الاحترام واللطف في أي علاقة سواء كانت زمالة أو صداقة أو قرابة أو زواج.

إتيكيت التعامل مع المرأة

وعن إتيكيت التعامل مع المرأة، أوضحت «عفيفي» أن التعامل مع المرأة لا بد أن يقوم في الأساس على مبدأ «Ladies First»، أو «النساء أولًا»، مضيفة أن هناك قواعد معينة يجب اتباعها عند التعامل مع السيدات، أهمها:

- التفكير في الكلام قبل قوله.

- عدم توجيه أسئلة معينة، مثل: «كم عمرك؟ - لماذا لم تتزوجين حتى الآن؟ - لماذا لم تنجبي أطفالًا رغم زواجك من فترة؟ - كم مرتبك الشهري؟ - لماذا تبدين سمينة؟»، إذ أن مثل تلك الأسئلة تعد اقتحامًا للخصوصية وتدخلًا في شؤون الغير، وهو أمر مزعج للمشاعر وغير مقبول.

- توجيه كلمات المجاملة اللطيفة المقبولة ذوقيًا وفي حدود العلاقة.

- دائمًا المرأة تتحرك في الأمام ومن خلفها الرجل، ولكن في حال دخولهما لمكان غريب لا بد أن يسبقها الرجل وكأنه يؤمن لها الطريق ويتلقى كل ما يقابله من أشياء جديدة وغير معروفة.

- في حال حلَّت المرأة ضيفة على الرجل، ففي هذه الحالة يمشي بجانبها أو يسبقها بخطوة صغيرة كي يرشدها للطريق وأيضًا من باب الاستقبال والترحيب.

- عند المرور من الأبواب، لا بد أن يسبق الرجل أولًا ليفتح الباب وبعد دخولها يُغلقه ثانية.

- لا يجب على الرجل مصافحة المرأة وهو جالسًا.

- في المصافحة الرجل لا يبادر، وإنما الأمر متروكًا للمرأة إذا أرادت.

- من الممكن للمرأة أن تُصافح من هو في مثل سنها فما دون وهي جالسة، أما من يكبرها سنًا فلا بد أن تقف عند مصافحته.

كما أوضحت الخبيرة، أن الإتيكيت يعتمد على البساطة وعدم التعقيد، أي أنه لا مانع إذا أرادت المرأة الوقوف عند مصافحة من هو أصغر منها سنًا في التعاملات الاجتماعية، بل على العكس فذلك يعطي مشاعر دافئة أكثر ويدعم العلاقة.

إتيكيت التعامل مع المرأة داخل محيط العمل

وأشارت «عفيفي» إلى أنه داخل محيط العمل لا فارق بين الرجل والمرأة في التعامل، فمن الممكن أن تبادر المرأة بالسلام والتحية، بل وتفتح للرجل باب المكتب أو المصعد في حال رأته منهمكًا في حمل أشياء: «دي حاجة ذوقية، إيه المانع لو زميلي إيده مشغولة في حاجة أساعده أنا وأفتحله الباب».