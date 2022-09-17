6 نصائح مهمة عند شراء السلع الغذائية.. «تجنبي التخزين»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

التغيرات المناخية من الأزمات التي باتت تهدد استقرار العديد من شعوب العالم، وتشهد اختلافا بمعدلاتها خلال الآونة الأخيرة نظرًا لاتباع العديد من السكان، بعض العادات الخاطئة في حياتهم اليومية، وتتمثل في عدد من عمليات شراء وتخزين السلع والمنتجات التي يحتاجها أفراد كل أسرة.

ونظرًا لوقوع العديد من الأفراد داخل المجتمع في بعض الأخطاء غير المقصودة عند شراء السلع وتخزينها، وبشكل خاص ربات البيوت، وذلك لمسؤولياتهم عن كل ما يخص احتياجات المنزل، يقدم الدكتور حسين حسان، خبير التنمية المحلية والموارد البشرية، خلال حديثه لـ«هن»، مجموعة من النصائح المهمة التي يجب اتباعها عند شراء المنتجات المختلفة.

نصائح مهمة عند شراء السلع

وحسب ما قدم خبير التنمية المحلية، تتمثل النصائح في الآتي:

- الحرص على شراء البدائل، وذلك حال عدم القدرة على الحصول على السلعة ذاتها.

- شراء السلع والمنتجات الغذائية بما يتناسب مع القدرة المادية للأسرة.

- تقسيم السلع الغذائية بما يتناسب مع العادات الصحية.

- ينبغي شراء السلع بشكل مفرد، وذلك لأن تخزينها بكميات كبيرة يفقدها قيمتها.

- شراء السلع والمنتجات على قدر ما تحتاجه الأسرة فقط.

- توفير الاحتياجات من السلع بشكل يومي، ولا داعي لشرائها بكميات كبيرة وتخزينها.

خبير علم اجتماع: التخزين لن يكون مجديًا

واختتم حسين حسان حديثه، موضحًا أن اللجوء لأسلوب التخزين ليس أمرًا مجديًا، وذلك لأنه يفقد السلعة قيمتها، إلى جانب التسبب في عدم توافرها بالشكل المطلوب فيما بعد.