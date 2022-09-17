ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح بالسمن البلدي؟ عادة سيئة تضر بصحتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول البلح بالسمن البلدي أحد العادات الغذائية المنتشرة في مصر والدول العربية، إذ تعتمد الأمهات أحياناً على هذه الوجبة في شهر رمضان، لكن لا يعلم الكثير من الناس ماذا يحدث لجسمهم عند تناول البلح بالسمن البلدي؟ وهو ما نوضحه في التقرير التالي.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح بالسمن البلدي؟

في الأعوام الماضية انتشرت وجبة البلح بالسمن البلدي، اعتقاداً من البعض بأنها مصدر مهم للطاقة لاحتوائها على البلح الأسود والتمر والسمن البلدي.

ولمعرفة ما يحدث لجسمك عند تناول البلح بالسمن البلدي، قال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية وعلاج السمنة لـ«هن»: «تناول البلح بالسمن البلدي من العادات الغذائية غير الصحية، لأننا نحذر من السمن خوفا من زيادة الكوليسترول والدهون الثلاثية، ويمكننا أن نأكل البلح دون طهي حتى يحصل الجسم على أعلى فائدة».

فوائد تناول البلح

وينصح الأطباء بعدم تناول البلح بالسمن البلدي، لاحتواء هذه الوجبة على كمية سعرات عالية جدا إضافة إلى الكوليسترول والدهون ثلاثية، لذلك ينصح بتناول البلح وحده حتى تعم الفوائد على الجسم، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف المفيدة التي تتحكم في نسبة السكر في الدم، ودوره في إبطاء عملية الهضم، بالإضافة إلى تعزيز صحة الدماغ.