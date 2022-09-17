سماح أنور تثير الجدل: "مشربتش ماية من 17 سنة".. وطبيب يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثارت الفنانة سماح أنور، جدلا كبيرا بتصريحاتها، بعدما أشارت إلى أنها امتنعت عن شرب المياه منذ 17 عامًا، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "كلام الناس" على شاشة قناة إم بي سي مصر.

وقالت سماح أنور: "لازم المياه ميبقاش لها طعم ولا ريحة، دي مواصفات المياه اللي تتشرب وتنفع، المياه كلها ليها طعم وريحة، دي مبشربهاش، لما باخد شوية منها جسمي بيدايق علطول، بلاقي بطني وجعتني، وأنا لما ألاقي جسمي أضايق، بعرف أنا أخدت إيه دلوقتي، عشان في حاجات مينفعش معايا وخلاص، أنا لازم أعرفها، عشان أنا اللي بضايق، وأنا اللي بتعب".

وأضافت: "مش لازم نشرب المياه في بوقنا، ممكن ناكل المياه، أنا باكل المياه كتير، من فواكه وخضروات، لإن هي دي المياه اللي محتاجها الجسم، لو وقفتنا في الهوا، الجسم بيشرب الرطوبة اللي في الهوا، ده حقيقي، كل مسامنا بتشرب طول الوقت، البيزنس الأمريكاني بيقولك اشرب مياه طول الوقت، وكل اللي شرب مياه طول الوقت تعبوا، لإن ده مش طبيعي، الطبيعي أن جسمي عايز حاجة هديهاله، لكن ما أجبرش جسمي على حاجة هيرقدني على طول، أوعلى المدى الطويل".

واستكملت: "المياه المعدنية لها طعم ولون وشوائب، أنا لما بشرب مياه بتعب، أشرب مياه مغلية أو فيها عصير أو قهوة، أنا كده بشرب مياه، فيه دكاترة هيختلفوا معايا وأنا موافقة عليهم أكتر من كلامي، لإن أنا بتكلم عن النظام بتاعي أنا بس، أنا مش متخصصة، مش بقول متشربوش مياه، أبقى مجنونة، أنا بقالي 17 سنة مشربتش مياه خالص".

وبعد هذه التصريحات، نكشف عن المدة التي نستطيع أن نعيش فيها بدون مياه، وفقا لماء جاء في صحيفة independent البريطانية.

يتكون من الماء ما لا يقل عن 60 في المائة من جسم البالغين، وتحتاجه كل خلية حية في الجسم لمواصلة العمل، ويعمل كمواد تكوين لمفاصلنا، وينظم درجة حرارة الجسم من خلال التعرق والتنفس، ويساعد على التخلص من الفضلات.

ويعتبر الحد الأقصى للوقت الذي يمكن للفرد أن يقضيه دون ماء هو أسبوع، مع العلم أن هذا التقدير سيكون أقصر في الظروف الصعبة، مثل ارتفاع درجة الحرارة.

وتعتمد مدة الأسبوع على ملاحظات الأشخاص في نهاية حياتهم، عندما توقفوا عن تناول الطعام والماء، كما قال راندال ك.باكر، أستاذ علم الأحياء في جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن مدة الأسبوع تقدير قد يكون مبالغا فيه، سيكون من الطبيعي أكثر من 3 إلى 4 أيام، فقط تستطيع فيهم العيش بدون ماء.

وقال كلود بيانتادوسي من جامعة ديوك: "يمكنك العيش لمدة 100 ساعة دون شرب ماء في الهواء الطلق بدرجة حرارة متوسطة، إذا كان الجو أكثر برودة، يمكنك الذهاب لفترة أطول قليلاً، أما إذا تعرضت لأشعة الشمس المباشرة فهي أقل".

خطر الجفاف

تفقد أجسامنا الماء باستمرار، وهذا هو السبب في أن شرب كوب مرة واحدة في اليوم لا يكفي للحفاظ على رطوبة الجسم، كما أننا نفقد الماء عندما نتعرق ونذهب إلى الحمام.

وكتب باكر في مقال نُشر عام 2002 لمجلة Scientific American: "في ظل الظروف الصعبة، يمكن أن يفقد البالغ من 1 إلى 1.5 لترًا من العرق في الساعة، وإذا لم يتم تعويض هذا الماء المفقود، يمكن أن ينخفض الحجم الإجمالي لسوائل الجسم بسرعة، والأخطر من ذلك، قد ينخفض حجم الدم."

ويضيف أستاذ علم الأحياء: "عندما يكون لديك القليل من الدم المنتشر في جسمك، ينخفض ضغط الدم إلى مستويات يمكن أن تكون قاتلة، وترتفع درجة حرارة الجسم أيضًا عندما نتوقف عن التعرق".

أما الجفاف الذي يسبب فقدان أكثر من 10 في المائة من وزن جسمك هو حالة طبية طارئة، وفقًا للمركز الطبي بجامعة روتشستر، وإذا لم يتم معالجته فقد يؤدي إلى الوفاة.

مصادر المياه

نحصل على بعض الماء من الطعام، لكن مياه الشرب هي مصدر المياه الرئيسي والأفضل لك.

تساعد المشروبات الأخرى مثل العصير أو الحليب أيضًا في الحفاظ على رطوبة الجسم.

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